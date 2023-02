Autostrade per l’Italia insieme a Liferay e Noema STI

Liferay, azienda che sviluppa piattaforme aziendali di Digital Experience (DXP) basata su cloud con funzionalità di Portale, gestione Contenuti e di Commerce, è lieta di annunciare che la propria tecnologia è stata scelta da Autostrade per l’Italia per lo sviluppo di una moderna intranet implementata da Noema STI, società di ingegneria del software e partner Liferay.

Intranext, il nuovo portale del Gruppo Autostrade per l’Italia implementato da Noema in collaborazione con la software house Piksel srl su un concept di Industree SpA, è stato realizzato con la più recente tecnologia Liferay DXP 7.4 ed è stato lanciato l’8 novembre 2022. Si tratta di uno spazio evoluto per rimanere aggiornati su tutto ciò che accade in azienda con notizie, servizi e informazioni facilmente reperibili, per restare in contatto e mantenere attive le connessioni tra i colleghi di tutte le società del Gruppo.

Condividere, collaborare e comunicare su un’unica piattaforma coerente, permette di aumentare il coinvolgimento di tutte le risorse, facilitare i processi e la ricerca di informazioni, documenti e procedure.

Grazie alle funzionalità di Liferay, la nuova intranet di Autostrade per l’Italia consent e di produrre contenuti multimediali o di fruirne, con un’interfaccia chiara, dal look and feel moderno. In particolare, con l’impiego della tecnologia di Liferay, Noema e Piksel hanno realizzato il telaio della piattaforma e implementato tutti i flussi applicativi a lato portale.

“Siamo orgogliosi di aver sviluppato – insieme al nostro partner Noema STI – il nuovo portale di Autostrade per l’Italia, azienda che si posiziona ai primi posti in Europa tra i concessionari di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio”, ha dichiarato Matteo Mangiacavalli, Senior Account Executive Liferay. “In un’unica piattaforma i dipendenti di Autostrade per l’Italia potranno trovare tutte le comunicazioni, le risorse e gli strumenti di cui hanno bisogno per sentirsi connessi tra loro e più produttivi”.

Autostrade per l’Italia ha scelto la tecnologia Liferay anche per il proprio sito internet istituzionale, migrando la piattaforma da Liferay 6 CE alla versione 7.4 DXP.