Ascopiave migra la propria infrastruttura di autenticazione e gestione delle identità sul cloud grazie al supporto di Insight

Il Gruppo Ascopiave, uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha scelto Insight Enterprises per effettuare la migrazione della propria infrastruttura di autenticazione e gestione delle identità nel cloud mantenendola così allineata allo stato dell’arte anche in termini di sicurezza.

Alla luce delle esigenze di ammodernamento della infrastruttura anche in seguito alle variazioni dell’assetto organizzativo, Ascopiave ha scelto di avvalersi della collaborazione di Insight non solo per valutare le diverse alternative tecnologiche, ma anche per disegnare la roadmap degli interventi e per avere consulenza e assistenza durante le fasi esecutive del progetto. La metodologia di Insight ha permesso ad Ascopiave di partire da un assessment della situazione esistente on-premise, per poi individuare come fase prioritaria la realizzazione di una infrastruttura di autenticazione e gestione dell’identità su Azure.

“Nel corso del tempo le attività svolte con Insight si sono evolute dalla gestione e ottimizzazione dei contratti alla definizione e implementazione di progetti infrastrutturali avanzati: adesso stiamo raccogliendo i benefici dei processi messi in atto insieme”, commenta Romeo Ghizzo, Direttore ICT Gruppo Ascopiave. “Mi sento molto rassicurato sapendo che ho una società dietro le spalle che mi segue dalla gestione dei contratti fino all’implementazione dei progetti infrastrutturali.”

La successiva fase di migrazione della messaggistica da on-premise a Microsoft365 è stata condotta sempre con il supporto di Insight in fase di project management, ed ha permesso di costituire una piattaforma coerente e robusta in vista delle successive attività di migrazione, anche in scenari tenant to tenant, con un’attenzione particolare alle tematiche di adoption, user experience e governance.

Per un gruppo dinamico come Ascopiave, la cui struttura organizzativa è in costante espansione grazie all’apertura o all’acquisizione di nuove società in ambiti relativi alla distribuzione di gas e alla produzione di energie rinnovabili, è diventato cruciale poter disporre di una infrastruttura dinamica, che permetta di rispecchiare con rapidità, precisione e sicurezza le variazioni nell’assetto societario.

Commenta Pietro Marrazzo, General Manager Southern Europe di Insight: “Il successo di un progetto articolato come quello realizzato con Ascopiave dipende prima di tutto dalla collaborazione e dalla disponibilità reciproca di azienda e partner a conoscersi, ascoltarsi e condividere le esigenze di business. Costruire questo livello di fiducia è un passo essenziale per garantire il successo dei servizi forniti”.

A seguito del progetto realizzato con la consulenza ed il supporto di Insight, Ascopiave dispone oggi di una infrastruttura più moderna, flessibile e sicura. Le persone del reparto IT, oltre ad avere acquisito nuovi skills e avere maturato una nuova consapevolezza, possono quindi concentrarsi su attività di maggiore impatto strategico per il futuro, liberati da compiti e responsabilità di gestione del datacenter. Le dashboard disponibili e i framework di sicurezza del cloud Microsoft offrono oggi ad Ascopiave i benefici di una governance di livello enterprise.

Principali risultati raggiunti: