Juniper Networks ha annunciato un nuovo workflow per fabric di campus in cloud che semplifica l’implementazione di reti aziendali riducendo il time-to-service e i costi di troubleshooting. Inoltre, il nuovo switch di distribuzione Juniper Networks EX 4400-24X mette a disposizione la potenza di Mist AI e del cloud anche nelle reti di distribuzione dei campus enterprise e degli ambienti data center top-of-rack a bassa densità. Queste novità nel portfolio di soluzioni Juniper di switching wired introducono nuovi livelli di scalabilità, performance e sicurezza nell’impresa AI-driven.

“Le tradizionali soluzioni on-premises per la microsegmentazione sono estremamente complesse da implementare e gestire, il che rende difficile la piena realizzazione degli obiettivi di sicurezza e flessibilità” , afferma Sudheer Matta, Group VP Product, AI-driven Enterprise di Juniper. “Queste ultime novità delle nostre soluzioni per l’impresa AI-driven risolvono tale problema, coniugando la potenza di Mist AI e la semplicità del cloud con EVPN/VXLAN standard per creare una soluzione sicura, aperta e integrata per fabric di campus con ulteriori capacità di microsegmentazione”.

Workflow per fabric di campus in cloud: implementazione semplificata

Chi si occupa di IT a livello di campus si scontra continuamente con i problemi di configurazione e test di complesse switching fabric L2/L3, come ad esempio EVPN/VXLAN. Di conseguenza, o queste utili architetture vengono completamente trascurate o vengono spesi inutilmente tempo e denaro per risolvere i problemi. Il nuovo workflow di accesso wired di Juniper utilizza Mist AI e il cloud per superare questi ostacoli.

Con la soluzione di switching per campus di Juniper basata su Mist AI, clienti e partner sperimentano appieno i benefici di un fabric L2/L3 conforme agli standard, senza le difficoltà di deployment e i costi operativi che hanno tradizionalmente riguardato questi ambienti.

EX4400-24X Distribution Switch Series: classe enterprise nell’era di cloud e AI

Le aziende di ogni dimensione devono gestire un numero sempre crescente di utenti, dispositivi e applicazioni che devono accedere alla rete in modo simultaneo, rapido e sicuro. Costruire reti capaci di supportare tale domanda oggi e in futuro richiede una strategia client-to-cloud che comprenda sia il software sia l’hardware.

EX4400-24X è l’ultima novità del portfolio di soluzioni di switching EX Series per campus e branch, concepita per completare la linea di switch EX4400 con una distribuzione 10 gig o dispositivi small core nata nel cloud e totalmente compatibile con l’avanzata tecnologia fabric per campus di Juniper. Al pari degli altri modelli EX4400, EX4400-24X è ottimizzato per essere semplice e scalabile con operation cloud native e, allo stesso tempo, rende possibili esperienze d’uso di qualità grazie ad AIOps di Juniper.

Gli switch sono ottimizzati per Mist AI, caratteristica che consente ai team IT di ridurre i tempi di deployment con flussi di lavoro automatizzati e zero touch provisioning. Mist AI consente anche un veloce troubleshooting con correlazione degli eventi, individuazione proattiva delle anomalie e azioni autogestite.

Tutti i modelli EX4400 offrono, inoltre, importanti funzioni di sicurezza, come MACsec AES256 e la microsegmentazione basata sugli standard, utilizzando policy di gruppo (GBP) per la gestione dei sempre più presenti dispositivi IoT. Questi modelli offrono anche il monitoraggio in tempo reale dei flussi per la protezione contro le continue minacce alla sicurezza.

Servizi professionali Juniper per semplificare e velocizzare il deployment

I team devono evolvere di pari passo con l’evoluzione dell’infrastruttura. L’adozione delle tecnologie cloud, infatti, ha costretto i team IT ad adottare velocemente nuove tecnologie, rendendo le organizzazioni vulnerabili agli errori.

Juniper Mist Wired Assurance Deployment Service e Juniper Mist Campus Deployment Service sono progettati specificamente per offrire ai clienti il supporto degli esperti Juniper, dei tool di automazione e delle metodologie e best practice di progettazione al fine di migliorare i workflow e diminuire il carico di lavoro sui team IT. Il servizio permette di semplificare e velocizzare il deployment degli switch EX Series Ethernet nonché degli switch di fornitori terzi, limitare i rischi e minimizzare i downtime. I clienti hanno la possibilità di progettare grandi campus in imprese distribuite, snellire le operazioni IT, diminuire il mean time to repair (MTTR, tempo medio di riparazione) e costruire una nuova generazione di reti experience-first caratterizzate da onboarding, configurazione e gestione più semplici e veloci.

Con il nuovo workflow per fabric di campus in cloud i clienti possono inoltre migliorare la propria esperienza d’uso e le funzioni di gestione del ciclo di vita degli apparati con Juniper Support Insights, che rende disponibile il supporto AI-driven per l’intero portfolio di soluzioni Juniper, fornendo una visibilità olistica sullo stato di tutti i dispositivi Juniper presenti nell’organizzazione, switch EX4400 compresi. Il servizio, incluso con Juniper Care, connette in modo semplice e sicuro i dispositivi Juniper al cloud e fornisce informazioni immediatamente utilizzabili mediante dashboard intuitive.