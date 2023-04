Cresce il portfolio HPE Alletra

Con l’obiettivo di migliorare la gestione del ciclo di vita dei dati, Hewlett Packard Enterprise ha ampliato il portfolio HPE Alletra con nuovi servizi di protezione dei file, dei blocchi e dei dati.

In quest’ottica, HPE ha annunciato nuovi servizi di archiviazione dati a file, a blocchi, di disaster recovery e di backup, progettati per aiutare i clienti a eliminare i data silos, ridurre i costi e la complessità e migliorare le prestazioni. I nuovi servizi di archiviazione dati per file offrono prestazioni di livello enterprise e scale-out per carichi di lavoro ad alta intensità di dati, mentre i servizi a blocchi integrati garantiscono uno storage mission-critical con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni.

Le nuove soluzioni per file e blocchi sfruttano un’architettura flessibile attraverso il portfolio HPE Alletra Storage MP, in modo che i clienti possano archiviare, gestire e proteggere tutti i tipi di dati da un’unica piattaforma, nel cloud ibrido. Insieme, i nuovi data service offrono un’esperienza operativa cloud intuitiva che consente ai clienti di trasformare la gestione del ciclo di vita dei dati e di affermarsi nell’era dell’insight.

“Al giorno d’oggi i clienti si trovano ad affrontare sfide senza precedenti nella gestione dei loro dati. Il rapido aumento del volume e della complessità dei dati stessi ha costretto le aziende a gestirli tutti con una costosa combinazione di soluzioni di storage a silos”, ha dichiarato Tom Black, executive vice president e general manager di HPE Storage. “I nuovi data service di HPE GreenLake e le innovazioni apportate sul portfolio HPE Alletra rendono più semplice ed economica la gestione di diverse tipologie di dati, protocolli di storage e carichi di lavoro, consentendo ai nostri clienti di concentrarsi sull’innovazione e sull’incremento dei risultati di business”.

Le organizzazioni, a prescindere dalla dimensione, cercano di sfruttare i dati per ottenere migliori risultati di business, riducendo al contempo i costi e la complessità della gestione degli stessi. Inoltre, si prevede che il volume globale di dati generati raddoppierà entro il 20261. Le organizzazioni si trovano ad affrontare una serie caotica di tipi di carichi di lavoro e di protocolli di dati, ognuno dei quali richiede sistemi di supporto e di gestione diversi, e hanno difficoltà ad eseguire backup, la protezione e il ripristino dei dati da cui dipendono per gestire la propria attività.

Il portfolio HPE Alletra cresce con HPE Alletra Storage MP

Per aiutare le aziende a superare il problema del ciclo di vita dei dati, HPE presenta una nuova soluzione di storage modulare, configurabile per archivi a blocchi o file. HPE Alletra Storage MP supporta un’infrastruttura disaggregata con più protocolli di storage sullo stesso hardware scalabile indipendentemente per prestazioni e capacità. I clienti beneficiano di un’unica piattaforma cloud unificata per distribuire, gestire e orchestrare i dati e i servizi di storage, indipendentemente dal carico di lavoro e dal protocollo di storage.

La flessibilità di HPE Alletra Storage MP offre un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e la possibilità di scalare in futuro l’infrastruttura in modo economicamente vantaggioso sullo stesso hardware, salvaguardando al contempo l’investimento. Inoltre, l’esperienza cloud intuitiva offerta da AIOps consente di effettuare il provisioning e la gestione dello storage senza la necessità di competenze specifiche.

HPE GreenLake entra ne file storage ed espande il block storage

Le nuove soluzioni HPE per lo storage di file e blocchi, che sfruttano l’architettura flessibile del portfolio HPE Alletra Storage MP, sono disponibili attraverso HPE GreenLake. Insieme, la capacità di orchestrare e gestire i servizi di file e dati a blocchi da un’unica piattaforma unificata consente ai clienti concentrarsi sull’innovazione sfruttando la potenza dei dati per ottenere un vantaggio competitivo.

HPE GreenLake for File Storage offre un servizio scale-out per accelerare l’elaborazione di carichi di lavoro ad alta intensità di dati attraverso prestazioni enterprise su vasta scala, con un throughput di centinaia di gigabyte al secondo1. Il nuovo servizio di archiviazione file riunisce l’esperienza cloud di HPE GreenLake e il software VAST Data per creare un servizio di file altamente resiliente progettato per la scalabilità di exabyte.

“In Agoda, i nostri asset fondamentali sono le informazioni sui clienti e i dati dei fornitori di viaggi. Abbiamo bisogno, quindi, di una piattaforma dati in grado di scalare facilmente le prestazioni e che abbia la capacità di stare al passo con la nostra crescita”, ha dichiarato Idan Zalzberg, CTO di Agoda. “Agoda utilizza da sempre la migliore tecnologia presente sul mercato. Da questo punto di vista, la combinazione di HPE GreenLake con la tecnologia VAST Data è la risposta ideale, e siamo impazienti di vedere HPE GreenLake for File Storage fornire prestazioni best-in-class per gli anni a venire”.

HPE GreenLake for Block Storage si evolve per garantire la disponibilità, le prestazioni e la scalabilità dello storage mission-critical a un prezzo accessibile. Il nuovo HPE GreenLake for Block Storage è il primo storage a blocchi disaggregato e scale-out con una garanzia di disponibilità dei dati del 100%. HPE GreenLake for Block Storage offre ora un miglior rapporto prezzo-prestazioni, garantendo la stessa architettura always-on e always-fast progettata per aiutare i clienti a soddisfare gli SLA per le applicazioni mission-critical e i carichi di lavoro misti. I clienti possono acquistare HPE Alletra Storage MP oggi stesso con una spesa di capitale anticipata, con i servizi di abbonamento HPE GreenLake for Block Storage.

“L’innovazione è uno dei pilastri del nostro brand, e di conseguenza apprezziamo il modo in cui HPE sia all’avanguardia con la sua visione del cloud ibrido e che porti l’esperienza operativa del cloud on-premises“, ha affermato Evan Scates, Enterprise Systems Manager dei Dallas Cowboys. “Da tempo ci affidiamo ai servizi di HPE e crediamo che la semplicità di gestione, la scalabilità, efficienza e le elevate prestazioni offerte dal nuovo HPE GreenLake For Block Storage aggiungeranno ancora più valore alle nostre operazioni IT e alla customer experience”.