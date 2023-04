Formazione: programmatrice. Professione: commercialista

Marcella Tosi, Alessandro Monteleone e Antonio Fogli sono tre amici che nel 2010 decidono di intraprendere una strada professionale in comune. Nasce così a Ferrara lo Studio MTF. “Alessandro e Antonio si sono specializzati nel campo delle procedure concorsuali e della crisi d’impresa e del contenzioso in generale, mentre io sono in un certo senso più «aziendalista», in quanto mi sono particolarmente dedicata al controllo di gestione ed all’assistenza delle imprese appunto in quell’ambito” racconta Marcella Tosi, il cui tratto distintivo è la sua inclinazione tecnologica.

“Ho scelto di seguire il corso programmatori previsto nel percorso di studi di ragioneria e successivamente mi sono sempre tenuta aggiornata. Non era ovviamente nelle mie intenzioni farne una professione, ma la mia pulsione verso l’innovazione tecnologica mi ha portato a voler capire almeno le basi dell’informatica, non mi interessava esserne soltanto una fruitrice. La potenza del digitale si raddoppia quando se ne comprendono i meccanismi.”

Da anni Wolters Kluwer Tax & Accounting è partner tecnologico dello Studio MTF e Marcella Tosi ne è molto soddisfatta.

“Wolters Kluwer Italia ha un atteggiamento positivo e partecipativo, a prescindere dal grado di comprensione digitale e tecnologica dei loro interlocutori. Personalmente voglio conoscere i prodotti e, prima di sceglierli cerco di comprenderli. La mia seppur breve formazione da programmatrice mi consente di rendere la scelta pienamente consapevole. Credo di poter affermare che la scelta di un applicativo può portare benefici allo Studio, all’attività e al cliente finale.”

La conoscenza tecnologica di Marcella Tosi fa sì che il coinvolgimento della clientela in tematiche digitali sia molto più fluido ed efficace.

“La tecnologia e il digitale sono componenti importanti di un rapporto con la clientela. È fondamentale che anche il cliente capisca l’importanza di certi processi digitali e che comprenda appieno che la tecnologia è un elemento importante ma non sostitutivo di un professionista.”

Lo Studio MTF è nel pieno di una nuova trasformazione digitale. La scelta è stata quella del cloud.

“Stiamo migrando verso l’ecosistema Genya. La nuova architettura sulla quale gli applicativi sono stati costruiti, agevola una gestione più flessibile e adeguata alle richieste del mercato. I gestionali contengono una importante quantità di dati che la nuova infrastruttura ci consente di trasformare in informazioni ed indicazioni utili alle imprese nostre clienti. L’ecosistema Genya è di grande supporto anche per la fase consulenziale alle imprese. Basta che ricordi le performance di Genya CFO, per esempio. In Studio cerchiamo di fare valutazioni non soltanto basate sul bilancio. Lo riteniamo un po’ riduttivo, quasi come guidare guardando solo nello specchietto retrovisore. Bisogna guardare avanti e sviluppare una cultura orientata alla programmazione, per esempio adottando la filosofia della balanced scorecard, bisogna valutare anche gli aspetti umani e del mercato di riferimento. Insomma una visione olistica dell’impresa cliente e Wolters Kluwer ci agevola non poco con le sue soluzioni e con l’ecosistema Genya che ci consente, con l’ottimizzazione del nostro tempo, la conoscenza e l’analisi dei dati per le necessarie valutazioni per il bene dei nostri clienti.”

Marcella Tosi è una commercialista moderna, votata all’imprenditorialità e alla positività verso la digitalizzazione e trasformazione della sua professione.

“Stare al passo vuol dire informarsi e formarsi. Vuol dire proporre alla clientela approcci innovativi o quanto meno mai adottati prima. È il caso della analisi di scenario e della SWOT analysis. Personalmente lo sto proponendo a molti Clienti dello Studio, ad esempio alle imprese edili che seguiamo, dopo la bolla degli incentivi statali. L’imprenditore deve aggiornarsi costantemente e noi dobbiamo stimolarlo a intraprendere la via dell’aggiornamento. Per evolversi l’imprenditore non può tralasciare la valutazione del ciclo di vita del suo prodotto o servizio o dell’impresa stessa. Ho una sorta di mantra che vorrei stimolasse gli imprenditori ad avere una visione più ampia e più proficua della propria mission: la loro azienda va resa scalabile e appetibile alla concorrenza creando valore. Questa è la misura del successo.”

Lo Studio MTF è decisamente votato alla crescita propria attraverso l’efficientamento, la formazione e la digitalizzazione in cloud, a tutto beneficio della propria clientela.