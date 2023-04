Decisioni basate sui dati: team sopraffatti

Le persone si sentono sopraffatte e poco qualificate per prendere decisioni basate sui dati e questo, secondo la nuova indagine di Oracle e Seth Stephens-Davidowitz (data scientist e autore di bestseller suggerito dal New York Times), “The Decision Dilemma” (“Il dilemma decisionale”), sta mettendo a rischio la loro qualità della vita e le performance aziendali. Lo studio, basato sulle risposte di 14.000 persone – compresi molti leader aziendali – di 17 Paesi del mondo, ha rivelato che sta aumentando molto la difficoltà di prendere decisioni nella vita privata e professionale, specie quando si è costretti/e a prenderne un gran numero.

Il numero di decisioni che prendiamo si sta moltiplicando, e il volume crescente dei dati non è di aiuto

Le persone sono sopraffatte dalla quantità di dati disponibili e questo sta minando le loro sicurezze, rendendo le decisioni basate sui dati sempre più complicate, con effetti negativi sulla qualità di vita.

Il 74% delle persone interpellate afferma che il numero di decisioni da prendere ogni giorno è aumentato di 10 volte negli ultimi tre anni; il 78% sente di essere bombardato da una grande quantità di dati, provenienti da molte più fonti rispetto al passato.

L’86% afferma che il volume dei dati disponibili sta rendendo molto più complicato prendere decisioni sia nella vita privata che in quella professionale e il 59% ammette che capita loro diverse volte in una giornata di non riuscire a prendere decisioni.

afferma che il volume dei dati disponibili sta rendendo sia nella vita privata che in quella professionale e il 59% ammette che capita loro diverse volte in una giornata di non riuscire a prendere decisioni. Il 35% non sa di quali dati o fonti fidarsi e il 70% ha rinunciato a prendere una decisione perché sopraffatto dai dati.

L’85% delle persone afferma che questa incapacità di prendere decisioni sta avendo un impatto negativo sulla qualità della vit a. Sta portando a picchi di ansia (36%), occasioni mancate (33%) e spese superflue (29%).

delle persone afferma che questa incapacità di prendere decisioni sta avendo a. Sta portando a picchi di ansia (36%), occasioni mancate (33%) e spese superflue (29%). Di conseguenza, nel corso degli ultimi 3 anni, il 93% ha cambiato il modo in cui prende decisioni. Il 39% ora fa riferimento solo alle fonti di cui si fida e il 29% si basa esclusivamente sul proprio istinto.

Lo stress decisionale sta causando passività organizzativa

Secondo la ricerca Oracle, anche nelle imprese la situazione è analoga. I manager vogliono che i dati siano d’aiuto e sanno che sono fondamentali per il successo delle loro organizzazioni, ma non credono di avere gli strumenti giusti per utilizzarli bene, cosa che sta erodendo la loro fiducia se stessi e la capacità di prendere decisioni basate sui dati tempestive.

L’85% dei leader aziendali ha sofferto di stress decisionale, e spesso rimpiange, sentendosi in colpa o mette in dubbio la validità di una decisione presa nell’ultimo anno; il 93% ritiene che il successo di un’organizzazione possa dipendere dalla giusta intelligence decisionale.

Il 97% vorrebbe che i dati fossero d’aiuto . Idealmente, le persone vorrebbero che i dati le supportassero nel prendere decisioni migliori (44%), ridurre i rischi (41%), prendere decisioni più rapide (39%), fare più soldi (37%) e prepararsi ad affrontare l’inaspettato (29%).

. Idealmente, le persone vorrebbero che i dati le supportassero nel prendere decisioni migliori (44%), ridurre i rischi (41%), prendere decisioni più rapide (39%), fare più soldi (37%) e prepararsi ad affrontare l’inaspettato (29%). In realtà, il 72% ammette che l’enorme volume di dati disponibili e la mancanza di fiducia negli stessi ha fatto desistere dal prendere qualsiasi decisione e l’89% ritiene che il numero crescente di fonti di dati abbia limitato il successo dell’azienda in cui lavorano.

ammette che l’enorme volume di dati disponibili e la mancanza di fiducia negli stessi ha fatto e ritiene che il numero crescente di fonti di dati abbia dell’azienda in cui lavorano. La gestione di diverse fonti ha richiesto di impiegare risorse aggiuntive per raccogliere tutti i dati (40%), ha reso il processo decisionale strategico più lento (36%) e ha aumentato le possibilità che si verifichino errori (26%).

I leader aziendali non ritengono che l’approccio attuale ai dati e al data analytics stia risolvendo questi problemi. Il 77% afferma che i dashboard e i grafici che utilizzano non sono sempre utili ai fini dei loro processi decisionali e il 72% ritiene che la maggior parte dei dati disponibili sia davvero utile solo per i professionisti IT o per i data scientist.

stia risolvendo questi problemi. Il 77% afferma che i e i grafici che utilizzano non sono sempre utili ai fini dei loro processi decisionali e il 72% ritiene che la maggior parte dei dati disponibili sia davvero utile solo per i professionisti IT o per i data scientist. I leader aziendali sanno che questo deve cambiare. Ritengono che dati e insight giusti possano aiutarli a prendere decisioni migliori in ambito HR (94%), AFC/Finance (94%), supply chain (94%) e customer experience (93%).

I dati devono essere rilevanti per le decisioni che le persone devono prendere, altrimenti queste ne faranno a meno

La raccolta e l’interpretazione dei dati hanno portato le persone al limite di sopportazione, e questo proprio in un momento in cui la posta in gioco è incredibilmente alta.