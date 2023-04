Nuova rete mobile Private 5G da NTT

NTT e Cisco hanno annunciato di essere passate dalla fase pilota all’implementazione live di una nuova rete mobile private 5G per l’università Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) di Aquisgrana, in Germania.

“Siamo onorati di aver supportato l’Università RWTH di Aquisgrana nella creazione di una rete ad alte prestazioni,” ha commentato Kai Grunwitz, Managing Director di NTT in Germania. “L’università ha dimostrato la volontà di eccellere nella rete campus e ora può considerarsi un pioniere del private 5G in Germania. Questo salto di qualità è stato reso possibile grazie alla tecnologia Cisco utilizzata in questo progetto. Sfruttando la sua avanzata tecnologia ORAN, le possibilità di espansione e di applicazioni future sono infinite.”

L’Università RWTH di Aquisgrana aveva bisogno di una connettività più potente all’interno del proprio campus, in particolare nell’area dedicata alla ricerca dove operano team di scienziati e studenti. Inoltre, necessitava di visibilità e controllo completi sulle funzionalità della rete. Le reti private 5G funzionano su una gamma di frequenze completamente isolata e offrono, quindi, all’università la visibilità e il controllo necessari per supervisionare in modo indipendente le comunicazioni dati e voce negli edifici del campus. Inoltre, la nuova rete mobile private 5G ha creato le condizioni perfette per gli importanti progetti di ricerca dell’università grazie all’elevata larghezza di banda, alla possibilità di trasmettere dati in tempo reale e alla bassa latenza. In ciascuna delle nove strutture del campus i ricercatori beneficiano ora di una connettività ottimale e di applicazioni digitali prive di interferenze.

“La nuova rete mobile private 5G rappresenta una pietra miliare per il futuro dell’Università,” ha spiegato spiega Frank Meeßen, coordinatore delle attività 5G dell’Università RWTH di Aquisgrana. “Grazie alla portata della radio privata, garantiamo una connettività senza interferenze e possiamo implementare in modo ottimale le nostre applicazioni scientifiche. I nostri partner di progetto sono stati in grado di soddisfare i nostri standard elevati, dando vita a una rete che possiamo utilizzare in modo flessibile anche spostando le singole antenne.”

NTT, insieme a Cisco Systems e Airspan Networks, sta sfruttando la tecnologia ORAN per implementare la rete campus. A differenza delle reti radio tradizionali, l’approccio Open RAN non è legato a un produttore specifico e offre una maggiore flessibilità. L’architettura modulare elabora i dati all’interno del software anziché nei chip, rendendola particolarmente adatta per i progetti di ricerca. L’Università RWTH di Aquisgrana utilizzerà la nuova rete mobile private 5G per diverse iniziative di ricerca, tra cui un progetto di robot finanziato dall’UE, la progettazione di percorsi di emergenza basati sulla localizzazione e l’uso della trasmissione di dati in tempo reale nelle sale operatorie degli ospedali. Inoltre, l’università sta valutando la possibilità di utilizzare, in futuro, la rete campus come alternativa alla WLAN.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto dall’Università RWTH di Aquisgrana che si dimostra un pioniere e innovatore nella digitalizzazione in Germania“, ha aggiunto Rüdiger Wölfl, Channel Leader di Cisco Germania. “Insieme a NTT, abbiamo realizzato una rete private 5G che offre a RWTH tutte le funzionalità per una rete veloce, una sicurezza IT resiliente e moderni ambienti di lavoro ibridi. Non possiamo che essere molto orgogliosi di accompagnare l’università in questo percorso evolutivo.“