Con StoreConnect Axiante facilita la comunicazione tra le aziende del retail e la rete dei punti vendita

Axiante, Business Innovation Integrator che supporta le aziende, locali e internazionali, nella trasformazione digitale, ha messo a punto per le organizzazioni del settore retail la soluzione “StoreConnect”, progettata per favorire il dialogo tra la sede centrale e la rete di punti vendita.

Nata in una prima fase come “Retail Viewer”, per consentire la semplice visualizzazione dei planogrammi assegnati ai negozi, ed evoluta poi nella più moderna “InStore”, con funzionalità di dashboarding, monitoraggio e reportistica, l’attuale StoreConnect è la versione più recente e matura del progetto, capace non solo di gestire l’intero processo di implementazione dei planogrammi nei diversi punti vendita, ma anche di fungere da portale unico per la trasmissione di documenti e l’assegnazione di task dalla sede centrale ai negozi.

La soluzione StoreConnect permette la gestione completa del processo di pubblicazione e distribuzione dei planogrammi ai punti vendita, rispettando le finestre temporali definite dall’azienda e il gruppo di destinatari di ogni planogramma. A differenza di altre soluzioni, consente di inviare informazioni ulteriori per facilitare una migliore implementazione del planogramma e permette al punto vendita di fornire un feedback più puntuale. Oltre a confermare l’avvenuta implementazione, il negozio può infatti inviare una prova fotografica del risultato o segnalare eventuali problematiche che ne impediscono la piena realizzazione, dall’indisponibilità dei prodotti alla non idoneità delle strutture, fino alla mancanza di personale.

“StoreConnect è uno strumento che consente al negozio di poter gestire in modo completo il lavoro, valutando l’impegno delle risorse, dialogando con la sede centrale e comunicando eventuali difformità, oltre ad avere a disposizione in maniera facile e immediata i planogrammi”, spiega Carlo Giuliano, Project Manager di Axiante. “Avere classificato le possibili risposte inviate dai punti vendita permette, inoltre, ai manager di area di avere un quadro chiaro dello stato di avanzamento della realizzazione dei planogrammi, degli eventuali ritardi e delle segnalazioni più frequenti e di poter trarre da queste informazioni percentuali e statistiche utili come Kpi”.

Oltre alla gestione dei planogrammi, la nuova estensione della soluzione offre all’azienda la possibilità di assegnare task specifici ai singoli negozi, come la sostituzione delle etichette prezzo, il lancio di promozioni, lo smaltimento delle scorte che non fanno più parte dell’assortimento e la raccolta dei resi. Ciò semplifica il lavoro degli addetti del punto vendita, eliminando il frequente ricorso a mail e telefonate tra la sede centrale e i singoli store.

StoreConnect permette anche la trasmissione di file, documenti, immagini e mappe, utili sia a fornire informazioni aggiuntive da parte della sede – ad esempio, sulla realizzazione dei planogrammi inviati o sul materiale necessario all’assemblaggio dello scaffale – sia a effettuare comunicazioni destinate a uno specifico negozio o all’intera rete di vendita, come nel caso di promozioni in atto o richiami di prodotto.

A differenza delle soluzioni proposte da altri vendor, StoreConnect non è vincolata al tipo di software utilizzato per la produzione di planogrammi, perché dotata di un proprio database che può essere alimentato da qualsiasi sistema a monte, persino da dati contenuti in file Excel e planogrammi progettati su PowerPoint o in Pdf. Qualunque sia la soluzione utilizzata dall’azienda e persino in assenza di un pacchetto software specifico, StoreConnect può comunque operare, implementando una parte fondamentale del processo di Category Management.

“La soluzione StoreConnect è costruita in php, con framework proprietario Axiante”, puntualizza Stefano Brambilla, Application Consultant di Axiante. “La storia recente dell’applicativo, oltre che un’evoluzione funzionale, ha visto anche diversi upgrade a livello tecnologico: uno di questi è la possibilità di pubblicazione tramite Docker, che rende StoreConnect indipendente anche da un punto di vista tecnologico, in quanto la svincola dall’infrastruttura sottostante, e ne consente l’utilizzo in cloud e la scalabilità”.

Per ogni ruolo funzionale, StoreConnect mette a disposizione una dashboard dedicata che mostra in sintesi lo stato di avanzamento dei task assegnati ai punti vendita. L’utente può poi scendere nel dettaglio delle singole operazioni per esaminarne tutti gli aspetti. Ciò consente un maggior controllo, una visione globale della situazione in tutti i negozi e una verifica puntuale dello stato di attuazione dei compiti assegnati, oltre che un risparmio di tempo grazie all’automatizzazione delle attività.