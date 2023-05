SentinelOne e Wiz, alleanza nella cloud security

SentinelOne e Wiz stanno definendo un nuovo standard per la cloud security.

Le due aziende, infatti, hanno comunicato la prima fase del progetto di integrazione. Questo consentirà ai clienti di ogni dimensione di identificare, dare priorità e risolvere le minacce alla cloud security in modo più rapido e semplificato.

L’annuncio è stato dato in occasione della RSA Conference 2023, il più importante evento sulla cybersecurity che si è tenuto di recente al Moscone Center di San Francisco.

“Affrontare con successo i problemi di sicurezza di oggi, sempre più complessi, richiede un approccio end-to-end. E questa nostra offerta innovativa lo consente”, ha dichiarato Tomer Weingarten, CEO di SentinelOne. “L’integrazione tra SentinelOne e Wiz permette alle aziende di gestire e proteggere i propri workload su più cloud senza soluzione di continuità, come nessun’altra soluzione oggi è in grado di fare. Questo rappresenta un significativo passo avanti nelle nostre strategie orientate al voler prevenire oggi gli attacchi di domani rendendo la sicurezza del cloud più semplice, efficace e accessibile per ogni impresa.”

SentinelOne e Wiz: come funziona l’integrazione

Quando SentinelOne rileva una minaccia runtime a un server o a un container cloud, acquisisce automaticamente da Wiz il contesto pertinente di quella risorsa cloud, comprese eventuali vulnerabilità, configurazioni errate e codici di sicurezza.

La minaccia viene automaticamente aggiornata con queste informazioni nella console della Singularity™ Platform di SentinelOne, consentendo ai team di sicurezza di migliorare i risultati, grazie a un triage, una definizione delle priorità e tempi di ripristino più rapidi ed efficaci.

Grazie all’integrazione i team di sicurezza potranno:

Visualizzare la security posture cloud in tempo reale

Identificare i percorsi di attacco alle risorse cloud critiche

Definire le priorità dei rischi e classificarli rapidamente per ridurli

Proteggere i workload in-the-cloud dal momento della creazione al runtime

Accelerare il tempo medio di rilevamento e bonifica degli incidenti in-the-cloud