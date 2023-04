AI: la cybersecurity di SentinelOne ha un alleato in più

I criminali informatici che operano a livello internazionale sfruttano l’intelligenza artificiale di tipo generativo (AI) per eseguire attacchi malevoli che possono compromettere aziende e governi. SentinelOne, fornitore di una piattaforma di cybersecurity con capacità di autonomous response e pioniere nei modelli di apprendimento avanzato e nelle neural networks, vuole avvalersi delle stesse tecnologie per contrastare gli hacker. La società ha sviluppato una piattaforma rivoluzionaria di threat-hunting che integra più livelli di tecnologia AI per offrire capacità di sicurezza ineguagliabili e una risposta autonoma in tempo reale agli attacchi cyber in ogni impresa. La soluzione è stata presentata durante la RSA Conference 2023, il principale evento dedicato alla cybersecurity che si è svolto al Moscone Center di San Francisco dal 24 al 27 aprile.

“Oggi inauguriamo un cambio di paradigma nel settore della cybersecurity”, ha dichiarato Tomer Weingarten, CEO di SentinelOne. “L’intelligenza artificiale è una delle tecnologie più dirompenti dell’economia moderna e, grazie alle nostre nuove funzionalità, possiamo sprigionarne tutta la potenza per aiutare le aziende a controllare ogni aspetto di sicurezza informatica, dalla visibilità alla risposta, con una velocità e un’efficienza senza pari”.

Prima nel settore per le funzioni di threat-hunting, la piattaforma SentinelOne coniuga perfettamente reti neurali integrate in tempo reale e un’interfaccia in linguaggio naturale basata su un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM), dotando gli utenti di intelligenza artificiale per il monitoraggio e la gestione di tutti i dati di sicurezza e aumentando la produttività e la scalabilità delle operazioni. Attraverso la piattaforma, i team di sicurezza possono porre domande complesse sulla ricerca di minacce e avversari ed eseguire comandi operativi per gestire l’intero ambiente aziendale utilizzando il linguaggio naturale, ricevendo in pochi secondi approfondimenti e risultati completi, trasparenti e correlati per avviare operazioni in tutto l’ecosistema della cybersecurity.

Un approccio intelligente e orientato all’azione

Basata sul data lake di sicurezza più performante del settore, la piattaforma SentinelOne di threat-hunting aggrega e correla le informazioni provenienti dalla telemetria dei dispositivi e dei log tra i dati degli endpoint, del cloud, della rete e degli utenti e non si limita a fornire approfondimenti ma suggerisce azioni che possono essere eseguite immediatamente, dalla mitigazione e dall’indagine alla gestione degli endpoint, del cloud e degli utenti.

“La nostra piattaforma di AI per la cybersecurity rappresenta un importante passo avanti nella sicurezza informatica”, ha dichiarato Ric Smith, Chief Product and Technology Officer di SentinelOne. “Consentendo agli utenti di accelerare la risposta e l’azione senza la necessità di skill di programmazione e di elaborare e analizzare petabyte di dati in tempo quasi reale, assicura di semplificare radicalmente le operazioni di sicurezza e di potenziare i sistemi di difesa in modi inediti e imprevedibili”.

Il futuro della sicurezza informatica

Inoltre, la piattaforma SentinelOne consentirà agli utenti di gettare basi solide verso il futuro e di proteggere il presente e il domani.

“I malintenzionati utilizzano strumenti sempre più automatizzati basati sull’AI per infiltrarsi nei vari ambienti delle reti a una velocità senza precedenti”, ha dichiarato Weingarten. “Grazie all’esperienza e alle nostre ineguagliabili abilità, le imprese possono scalare rapidamente le loro operazioni di cybersecurity per stare al passo con le minacce in evoluzione e creare una solida base strutturata per le difese di cybersecurity per gli anni a venire”.

Una risorsa per il benessere

E i clienti possono difendersi in modo responsabile ed etico. “La missione di SentinelOne è di essere una risorsa per il benessere e il nostro impegno costante nel garantire che le nostre tecnologie all’avanguardia siano utilizzate in modo sicuro, etico e responsabile è evidente in ogni singolo elemento della nostra piattaforma”, ha proseguito Weingarten. “C’è un’enorme carenza di talenti nel settore della cybersecurity e, migliorando le capacità dei professionisti qualificati della sicurezza, le nostre nuove funzionalità consentiranno alle organizzazioni di scalare rapidamente per proteggere il cloud ed evitare la tempesta di attacchi automatizzati che gli avversari che utilizzano l’IA generativa possono creare. Inoltre, consentiamo ai clienti di mantenere il controllo completo dei loro dati, assicurando che le informazioni sensibili rimangano nelle mani dei legittimi proprietari”.

Le nuove funzionalità saranno integrate nel sistema di threat-hunting di SentinelOne e sono disponibili da oggi in preview in quantità limitata.