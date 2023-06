AI Cloud, AI generativa per l’enterprise

Salesforce ha annunciato AI Cloud, il modo più rapido e affidabile per i clienti Salesforce di potenziare l’esperienza dei clienti e la produttività aziendale grazie all’AI generativa per il mondo enterprise.

AI Cloud è una suite di funzionalità ottimizzate per offrire esperienze generative affidabili, accessibili e in tempo reale in tutte le applicazioni e i flussi di lavoro.

Il nuovo Einstein GPT Trust Layer di AI Cloud risponde alle preoccupazioni sui rischi associati all’adozione dell’IA generativa, consentendo ai clienti di soddisfare le richieste di sicurezza e conformità dei dati aziendali, offrendo al contempo i vantaggi dell’IA generativa. Questa miscela unica di funzionalità e sicurezza consolida la posizione di Salesforce come primo CRM AI.

Al centro di AI Cloud c’è Einstein, la prima Intelligenza Artificiale al mondo per il CRM, che oggi è in grado di effettuare oltre 1.000 miliardi di previsioni alla settimana nelle applicazioni di Salesforce. Grazie all’intelligenza artificiale generativa, Einstein aiuta a rendere ogni azienda e ogni dipendente più produttivi ed efficienti nelle vendite, nell’assistenza clienti, nel marketing e nell’ecommerce.

AI Cloud al servizio degli esperti di marketing

AI Cloud consentirà ai responsabili delle vendite di generare rapidamente e-mail personalizzate in base alle esigenze dei clienti e ai team di assistenza clienti di generare automaticamente risposte ad hoc nelle chat degli operatori e riepiloghi dei casi. Gli esperti di marketing potranno inoltre generare automaticamente contenuti personalizzati per coinvolgere clienti e potenziali tali attraverso e-mail, dispositivi mobili, web e pubblicità. I team dell’ecommerce potranno generare automaticamente insight e raccomandazioni per offrire esperienze d’acquisto personalizzate in ogni fase del percorso dell’acquirente. Inoltre, gli sviluppatori potranno generare automaticamente codici, prevedere potenziali bug negli stessi e suggerirne la correzione.

Perché l’IA generativa è importante per le aziende?

I leader delle aziende vogliono abbracciare l’IA generativa, ma diffidano dei rischi: errori, privacy, bias e problemi di governance dei dati stanno creando un gap di fiducia. Una nuova ricerca di Salesforce (realizzata recentemente in US, UK e Australia) ha rilevato che il 73% dei lavoratori ritiene che l’IA generativa introduca nuovi rischi per la sicurezza e quasi il 60% di coloro che intendono utilizzare questa tecnologia non sanno come mantenere i dati al sicuro.

AI Cloud contribuirà a colmare questo gap di fiducia con il nuovo Einstein GPT Trust Layer, che aiuterà a evitare che i large language model (LLM) conservino i dati sensibili dei clienti. Questa separazione dei dati sensibili dai LLM aiuterà i clienti a mantenere il controllo sulla governance dei dati, pur sfruttando l’immenso potenziale dell’IA generativa. È così che Einstein GPT Trust Layer stabilirà un nuovo standard di settore per l’IA generativa sicura per le aziende.

AI Cloud: il modo più semplice di liverare la potenza dell’AI

“L’IA sta ridisegnando il nostro mondo e trasformando il business in modi che non abbiamo mai immaginato, ogni azienda dovrebbe diventare AI-first“, ha dichiarato Marc Benioff, Presidente e CEO di Salesforce. “AI Cloud, costruito sul CRM numero uno al mondo, è il modo più semplice e veloce per i nostri clienti di liberare l’incredibile potenza dell’AI, con la fiducia al centro guidata dal nostro nuovo Einstein GPT Trust Layer. AI Cloud sbloccherà incredibili innovazioni, produttività ed efficienza per ogni azienda“.

AI Cloud integrerà le tecnologie Salesforce, tra cui Einstein, Data Cloud, Tableau, Flow e MuleSoft, per fornire un’AI generativa affidabile e trasparente, pronta per essere utilizzata dalle aziende.

Einstein GPT Trust Layer consentirà alle aziende di iniziare più rapidamente ad affidarsi all’Intelligenza Artificiale generativa, ottimizzando il modello più adatto all’attività da svolgere. Fornirà inoltre funzionalità di distribuzione per qualsiasi LLM pertinente, aiutando al contempo le aziende a mantenere gli obiettivi di privacy, sicurezza, residenza e conformità dei dati.

AIl futuro di un’Intelligenza Artificiale generativa aziendale sicura e affidabile

Utilizzo di LLM di terze parti : Come parte dell’impegno di Salesforce per un ecosistema aperto, AI Cloud è progettato per ospitare LLM di Amazon Web Services (AWS), Anthropic, Cohere e altri, interamente all’interno dell’infrastruttura Salesforce. AI Cloud aiuterà a mantenere le richieste dei clienti nell’infrastruttura di Salesforce. Inoltre, Salesforce e OpenAI hanno stabilito una partnership solida e di fiducia per offrire una modalità congiunta di controllo dei contenuti utilizzando l’API Enterprise leader di OpenAI e gli strumenti di sicurezza migliori della categoria in combinazione con Einstein GPT Trust Layer per aiutare a mantenere i dati custoditi in Salesforce.

Utilizzo dei LLM di Salesforce : AI Cloud consentirà ai clienti di utilizzare i LLM di Salesforce sviluppati da Salesforce AI Research per alimentare funzionalità avanzate come la generazione di codici e l'assistenza all'automazione dei processi aziendali, trasformando radicalmente il modo in cui le aziende interagiscono con il proprio software CRM. I LLM di Salesforce, tra cui CodeGen, CodeT5+ e CodeTF, aiutano le aziende ad aumentare la produttività, a colmare il divario di talenti, a ridurre i costi di implementazione e a individuare meglio gli imprevisti.

Modello BYOM (Bring Your Own Model): I clienti che hanno sviluppato i propri modelli specifici per il dominio al di fuori di Salesforce potranno beneficiare di AI Cloud memorizzando i dati sulla propria infrastruttura. Questi modelli, che funzionano tramite Amazon SageMaker o Vertex AI di Google, si collegheranno direttamente ad AI Cloud attraverso Einstein GPT Trust Layer. In questo modo, i dati dei clienti possono rimanere all'interno dei confini dei clienti stessi.

AI Cloud è business ready grazie a Salesforce

L’AI alimenterà una crescita economica globale di oltre 15.000 miliardi di dollari e aumenterà il PIL del 26% entro il 2030. AI Cloud sfrutterà tutta la potenza di Salesforce, contribuendo a rendere le aziende e i dipendenti più produttivi ed efficienti.