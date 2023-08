AI Lighthouse: il primo programma per accelerare l’adozione dell’IA generativa

ServiceNow, NVIDIA e Accenture annunciano il lancio di AI Lighthouse, un programma unico nel suo genere progettato per accelerare lo sviluppo e l’adozione di capacità di IA generativa a livello aziendale.

AI Lighthouse espande le partnership strategiche esistenti tra ServiceNow, NVIDIA e Accenture, e assisterà i clienti più innovativi nella progettazione, nello sviluppo e nell’implementazione di nuovi casi d’uso dell’intelligenza artificiale generativa.

AI Lighthouse unisce la piattaforma e il motore di automazione aziendale ServiceNow, il supercomputing e il software AI di NVIDIA e i servizi di trasformazione AI di Accenture. L’offerta completa consentirà ai clienti di collaborare come partner nella progettazione di Large Language Models (LLM) e applicazioni personalizzate, per far progredire le rispettive aziende.

“Questo è un momento di grande trasformazione per le aziende che vogliono rivoluzionare il proprio modo di lavorare”, ha dichiarato Bill McDermott, Chairman e CEO di ServiceNow. “In collaborazione con i nostri partner visionari, ServiceNow, NVIDIA e Accenture stanno creando un progetto leader di mercato per un’innovazione aziendale basata sull’intelligenza artificiale. Ci aspettiamo che il programma dedicato ai clienti AI Lighthouse ispiri idee rivoluzionarie in grado di generare un ROI ingente, ovvero: ‘return on intelligence'”.

“Le aziende si stanno impegnando per aggiungere strumenti di IA generativa alle operazioni, a un ritmo più rapido rispetto a qualsiasi altro passaggio tecnologico precedente”, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “NVIDIA, ServiceNow e Accenture stanno collaborando per aiutare i clienti a diventare leader nei rispettivi settori grazie all’implementazione di strumenti di IA generativa che sfruttano le loro preziose conoscenze, per trasformare le applicazioni che utilizzano quotidianamente.”

“L’IA generativa ha un enorme potenziale per le aziende: può aiutare a reinventare il modo in cui lavorano, rafforzare i servizi, permettere di differenziarsi e raggiungere nuovi livelli di performance”, ha dichiarato Julie Sweet, presidente e CEO di Accenture. “La partnership allargata con ServiceNow e NVIDIA metterà in campo la nostra esperienza, le nostre competenze e le nostre intuizioni per aiutare i clienti a creare casi d’uso efficaci, pertinenti e responsabili dell’IA generativa e realizzare più rapidamente il valore di questa tecnologia trasformativa.”

Queste le potenzialità del programma AI Lighthouse per i clienti enterprise:

Riduzione del lavoro manuale ripetitivo per gli addetti del servizio clienti, con approfondimenti che aiutano a risolvere i problemi più rapidamente

Reindirizzamento delle richieste attraverso opzioni self-service e rendendo autonomi gli utenti attraverso esperienze coinvolgenti con un linguaggio umano naturale

Generazione automatica di contenuti, tra cui risultati di ricerca intelligenti, note di lavoro e articoli di knowledge base

Aumento della produttività per gli sviluppatori, grazie a suggerimenti intelligenti

Da maggio ServiceNow ha lanciato una serie di importanti funzionalità di IA generativa, progettate appositamente per la Now Platform, e si è impegnata con grandi aziende farmaceutiche, finanziarie, manifatturiere e sanitarie per testarle in ambienti enterprise. Il programma AI Lighthouse partirà da questi primi progressi per collaborare alla progettazione, allo sviluppo e all’implementazione di nuovi casi d’uso dell’intelligenza artificiale generativa con un gruppo selezionato di clienti nei settori della gestione dei servizi IT (ITSM), della gestione dei servizi ai clienti (CSM) e dell’esperienza dei dipendenti.

Il software e l’accelerated computing di NVIDIA, fra cui il supercomputing NVIDIA DGX AI e NVIDIA DGX Cloud, nonché il software NVIDIA NeMo LLM, forniranno l’elaborazione full-stack per l’addestramento e la messa a punto dei modelli. ServiceNow sarà la piattaforma di automazione del workflow e di intelligence front-end, mentre Accenture sfrutterà le sue profonde conoscenze funzionali e di settore e la sua esperienza di strategia, progettazione e fornitura di IA generativa per dare vita ai casi d’uso per i clienti.

La piattaforma ServiceNow automatizza i workflow in tutta l’azienda, collegando reparti, sistemi e silos diversi e automatizzando i processi per aumentare la produttività e consentire esperienze di lavoro senza interruzioni. Now Assist è la soluzione di IA generativa di ServiceNow, costruita appositamente all’interno della piattaforma ServiceNow e progettata per consentire l’automazione intelligente e accelerare la produttività semplificando le attività ripetitive, aumentando l’agilità e trasformando l’esperienza dell’utente.

Il software NVIDIA AI e l’elaborazione accelerata forniscono la piattaforma per le implementazioni di AI generativa in tutti i settori. Le aziende possono utilizzare NeMo e i framework NVIDIA, i motori inferenziali ottimizzati e le API per aggiungere informazioni ad applicazioni di IA generativa come la scoperta di farmaci, i chatbot intelligenti, la ricerca e la sintesi.

Sulla base del recente annuncio di Accenture di investire 3 miliardi di dollari nell’IA, questa collaborazione si avvarrà dell’Accenture Center for Advanced AI, con la sua profonda specializzazione nell’IA generativa e nei Large Language Models. Accenture velocizzerà la progettazione e l’ingegnerizzazione di LLM specifici per il dominio e di funzionalità di IA generativa all’interno della piattaforma ServiceNow per rendere più intelligenti i workflow funzionali e verticali, dall’aumento della produttività e dell’impatto degli agent grazie alla cronologia dei servizi e alle azioni consigliate, al miglioramento della qualità e della velocità del self-service con agenti virtuali dotati di IA. Accenture utilizzerà la sua esperienza nelle operations di infrastrutture e servizi IT attraverso il cloud continuum, insieme alla sua profonda esperienza nell’aiutare i clienti di tutti i settori a sfruttare l’IA generativa, per accelerare il valore in tutta l’azienda.