AICA entra nel board della fondazione ICDL

Una conferma del ruolo cruciale che AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico ha svolto e continua a svolgere a livello internazionale è quanto emerge dal risultato del rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICDL, svoltosi durante l’Annual General Meeting (AGM), e che ha visto l’elezione nel board di Carlo Tiberti, Referente ICDL Italia. Una candidatura fortemente sostenuta da AICA che ha saputo raccogliere intorno al nome un ampio consenso internazionale, dimostrando ancora una volta la capacità dell’Associazione di incidere nel panorama globale delle competenze digitali, grazie a una consolidata rete di relazioni e al prestigio che le è riconosciuto.

Per candidarsi è necessario essere proposti da una associazione membro della Fondazione IDCL e ricevere supporto da almeno altre due associazioni. AICA ha presentato la candidatura del suo Carlo Tiberti, ricevendo 7 lettere di supporto dalle seguenti associazioni: Austria, Irlanda, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, UK. Inoltre, grazie ad un ulteriore lavoro di AICA, si è aggiunto nelle urne il sostegno di ulteriori esponenti che ha permesso l’elezione del candidato.

“L’impegno quotidiano di AICA nei confronti del mondo della scuola, di quello del lavoro e a più ampio raggio di tutta la nostra società, affinchè sempre più persone possano essere consapevoli protagonisti del loro ruolo come cittadini e attori attivi in un mondo sempre più digitale è una caratteristica che ci viene da tempo riconosciuta. L’elezione di Carlo Tiberti certifica una volta di più il grande lavoro svolto in questi anni dall’Associazione tutta e da lui stesso, a partire dalla diffusione delle competenze digitali attraverso le certificazioni ICDL. Auguro a Carlo di proseguire con successo sulla strada già tracciata e alla nostra Associazione di continuare a dare il proprio contributo strategico nella mission della Fondazione ICDL”, dichiara Antonio Piva, Presidente AICA.

Il ruolo strategico di AICA a livello internazionale – Da sempre AICA ha saputo incidere con la sua capacità di guidare all’innovazione e lo sviluppo delle competenze digitali a livello globale. In questo solco si inserisce la sua attività di oltre 20 anni nella promozione delle certificazioni di tali competenze, volta a stimolare la costruzione di una società più moderna e consapevole in tutte le sue componenti. Una capacità strategica che il successo della candidatura di Tiberti ribadisce.

“Per me è un grande onore e piacere rappresentare l’Italia nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICDL, che gestisce e garantisce le certificazioni ICDL a livello mondiale. Oltre che a livello personale, questo è un rilevante riconoscimento anche degli importanti risultati nella diffusione della necessità di valutare le conoscenze e le competenze digitali di cui si è in possesso, portato avanti negli anni da AICA, membro della Fondazione ICDL fin dalle origini, e realizzato da ICDL in Italia. Confermo il mio impegno per perseguire e riproporre a livello globale il grande successo avuto nel nostro Paese nella diffusione delle certificazioni digitali ICDL e ringrazio AICA per il sostegno che ha saputo raccogliere intorno alla mia candidatura”, dichiara Carlo Tiberti.

AICA da sempre punto di riferimento – Con la sua attività capillare di educazione a una cultura digitale consapevole e certificata, AICA è punto di riferimento autorevole anche nel dialogo costante con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, gli uffici scolastici regionali e i soggetti privati con i quali AICA si interfaccia su syllabus, su progetti formativi ad hoc e su iniziative speciali quali le Olimpiadi di Informatica.

L’esperienza di Tiberti – Il percorso di Tiberti all’interno dell’Associazione inizia nel 2005 come analista di progetto, con il compito di analizzare e definire le competenze digitali dei profili dei professionisti ICT. Dal 2007, come coordinatore dell’offerta formativa, ha sviluppato e commercializzato, in partnership con aziende, associazioni e stakeholder del mondo dell’educazione, numerosi progetti focalizzati alla realizzazione di percorsi formativi inerenti il digitale, la didattica multimediale, la certificazione delle competenze digitali.

Un incarico che nel 2012 l’ha portato a ricoprire il ruolo di responsabile scuole, ossia coordinatore e promotore presso scuole e centri di formazione di progetti riguardanti lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali e delle certificazioni digitali di AICA e ICDL, anche in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, Uffici Scolastici Regionali, Assessorati Regionali per l’Istruzione. Le varie attività, inerenti l’applicazione delle Indicazioni Ministeriali previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), nel corso degli anni hanno coinvolto in varie forme circa 4.000 scuole. In questo ruolo Tiberti ha curato la gestione di alcuni progetti con il Ministero dell’Istruzione, tra cui: Progetto AICA-MIUR “WebTrotter” a cui ogni anno hanno partecipato più di 600 scuole superiori; Progetti AICA-MIUR “IoCliccoSicuro” e “IT Security per Generazioni Connesse” per offrire a studenti e insegnanti la possibilità di formarsi ICDL Cybersecurity; Progetto “Concorsi Digitali”. Sviluppati insieme agli Uffici Scolastici Regionali (USR) e agli Assessorati Regionali per l’Istruzione hanno coinvolto negli anni più di 35.000 studenti.

Infine, l’attuale ruolo di Referente ICDL Italia ricoperto dal 2018, che lo vede coordinatore di un network di oltre 2.500 sedi d’esame (Test Center) AICA e ICDL attraverso le quali a partire dal 1997 oltre 2.500.000 di persone in Italia hanno conseguito la certificazione digitale nota come Patente Europea del Computer ECDL/ICDL. Opera in collaborazione con realtà Istituzionali e con i principali stakeholder del mondo dell’education e della formazione ampliando il mercato attuale e identificando nuovi spazi di crescita. Sviluppa progetti per cogliere le opportunità derivanti dai finanziamenti PNRR inerenti le competenze digitali.

Infine, membro del Team Internazionale della Fondazione ICDL (ICDL Foundation) di Dublino, incarico che gli ha permesso di maturare l’esperienza che gli è valsa l’elezione a membro del Board.