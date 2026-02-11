Ailanto e Cubbit lanciano il cloud storage sovrano per le imprese svizzere

Cubbit, il primo enabler di cloud storage geo-distribuito, e Ailanto, IT system integrator svizzero, annunciano oggi una nuova Business Alliance Partnership per accelerare l’adozione, da parte delle imprese svizzere, di servizi di archiviazione cloud completamente sovrani, sicuri e competitivi nei costi.

Con questo accordo, Ailanto entra nel mercato del cloud integrando la tecnologia Cubbit DS3 Composer sui data center dei propri partner svizzeri per creare e offrire il proprio servizio di cloud storage S3, totalmente ospitato e gestito in Svizzera in maniera confederata.

Ailanto supporta clienti enterprise offrendo servizi specializzati tra cui sistemistica, sicurezza, system integration e progetti di intelligenza artificiale. I settori di riferimento spaziano da banking e pubblica amministrazione fino a sanità e utility. In un mercato cloud dominato da hyperscaler e soluzioni d’oltreoceano, l’azienda cercava una soluzione che le permettesse di mantenere standard elevati di servizio, pieno controllo del dato e competitività su un mercato svizzero sempre più sensibile al valore strategico della sovranità digitale.

In questo contesto, la crescita esponenziale dei dati prodotti e requisiti sempre più stringenti in materia di sicurezza, sovranità ed efficienza dei costi stanno spingendo le organizzazioni a ripensare la propria strategia IT. Allo stesso tempo, le evoluzioni geopolitiche stanno aumentando l’attenzione degli IT manager sul controllo effettivo del dato e sull’esposizione a potenziali accessi o richieste di accesso non autorizzate, incluse quelle legate a normative extra-territoriali come il Cloud Act.

Grazie a DS3 Composer, installato sulle infrastrutture dei partner di Ailanto, il system integrator può erogare molteplici livelli di servizio flessibili da un’unica interfaccia intuitiva e delimitare l’implementazione del servizio anche a specifiche aree geografiche, per adattarla ai requisiti settoriali e normativi dei singoli cantoni svizzeri. I benefici per le aziende includono sovranità del dato, resilienza — ogni dato viene “polverizzato”, ovvero suddiviso in frammenti cifrati e distribuiti su più sedi geografiche, mai esposto per intero e sempre accessibile — efficienza sui costi e piena compatibilità con lo standard S31.

Ailanto avvia il servizio con una capacità iniziale di 1 petabyte, con un piano di ulteriore crescita a partire dalla seconda metà del 2026. In base alle esigenze, i clienti potranno scegliere tra il servizio cloud gestito sui data center dei partner di Ailanto in Svizzera o un’installazione on-premises (in locale) di DS3 Composer sulla propria infrastruttura.

I casi d’uso coperti includono i principali scenari S3, tra cui backup, storage per applicazioni e database, e storage a bassa latenza per ospitare siti web ed e-commerce. Cubbit affiancherà Ailanto e i suoi partner attraverso una stretta collaborazione tecnologica e commerciale, che include formazione, supporto alle vendite e attività congiunte di go-to-market, garantendo i massimi standard di SLA (Service Level Agreement), supporto tecnico e qualità del servizio.

Sandro Pignataro, Business Developer di Ailanto, ha commentato: “È per noi un vero piacere questa partnership, che corona un intenso lavoro preparatorio e ci trova totalmente in sintonia con i valori di Cubbit. Valori che hanno impatto sulla sovranità, sulla sicurezza, sull’ottimizzazione resiliente e su logiche geo-distribuite che, oltre a essere una soluzione tecnologica, rappresentano una bussola strategica ed economica per un nuovo modo di vivere e gestire le nostre infrastrutture e soluzioni digitali.”

Alessandro Cillario, Co-CEO e Co-fondatore di Cubbit ha affermato: “Siamo fieri di collaborare con un partner svizzero dall’elevato know-how tecnico e con una forte presenza sul territorio come Ailanto: questa Business Alliance Partnership si inserisce nella direzione della nostra crescita europea. La Svizzera è storicamente un mercato in cui sovranità e controllo del dato sono requisiti concreti, soprattutto per settori regolati e infrastrutture critiche. Siamo felici che Ailanto abbia visto in Cubbit la soluzione ideale per garantire un alto livello di servizio, flessibilità di utilizzo e piena sovranità anche a livello del singolo cantone svizzero.”