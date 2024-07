Arc Embedded garantisce sicurezza OT e IoT ai PLC Mitsubishi iQ-R

La sicurezza OT e IoT raggiunge livelli notevoli con Nozomi Networks che annuncia il primo sensore di sicurezza OT e IoT del settore, integrato nei controllori logici programmabili (PLC) di Mitsubishi Electric. Grazie ad Arc Embedded, i team OT e di sicurezza ottengono una visibilità finora inedita dei processi di automazione industriale e delle risorse sul campo. Aumenta inoltre la capacità di analizzare e prevenire le minacce derivanti da tali processi e dall’attività di utenti malintenzionati senza impattare sulle risorse correnti o interrompere le reti mission-critical. Di conseguenza, le organizzazioni beneficiano di una maggiore resilienza e operatività e di una riduzione del rischio informatico.

Proteggere i PLC per proteggere la produzione

Un PLC si può pensare come un computer digitale industriale progettato per automatizzare i processi di produzione, garantendo alta affidabilità e facilità di programmazione. Ampiamente utilizzati in diversi settori industriali, i PLC migliorano l’efficienza operativa fornendo elaborazione e controllo in tempo reale all’interno di ambienti critici. La famiglia di PLC MELSEC iQ-R di Mitsubishi Electric è tra le più moderne e avanzate al mondo, cosa che ha facilitato lo sviluppo di Arc Embedded.

Si prevede che il mercato dei PLC raggiungerà i 22 miliardi di dollari entro il 2030, in quanto un numero sempre maggiore di settori sta abbracciando ed espandendo l’uso dell’automazione, alimentando la richiesta di una migliore cybersicurezza del livello di controllo. I recenti alert del CISA sui tentativi di exploit dei PLC servono a ricordare che un attacco correlato potrebbe bloccare la produzione o causare una crisi di sicurezza pubblica.

Arc Embedded trasforma i sistemi di controllo industriale esistenti in risorse Secure-by-Design, offrendo un livello di sicurezza completamente integrato da parte di un fornitore indipendente che garantisce protezione solida e completa per gli attuali sistemi in produzione.

Le caratteristiche di Arc Embedded

Nozomi Arc Embedded nei PLC Mitsubishi Electric, più recente componente dell’apprezzata piattaforma di sicurezza OT/IoT alimentata dall’intelligenza artificiale di Nozomi Networks, consente per la prima volta alle aziende di monitorare l’attività in qualsiasi luogo per rilevare e rispondere agli incidenti informatici a livello di PLC prima che possano causare danni o aggravarsi nell’intero ambiente operativo industriale. Questo approccio proattivo rafforza la resilienza operativa, riduce i tempi di inattività, protegge le infrastrutture critiche e mantiene l’integrità dei processi.

Arc Embedded sui PLC di Mitsubishi Electric offre:

Visibilità e sicurezza in tempo reale , dall’endpoint di rete al reparto di produzione per migliorare l’integrità dei dati, rilevare con maggiore precisione le anomalie del PLC e individuare accessi non autorizzati.

, dall’endpoint di rete al reparto di produzione per migliorare l’integrità dei dati, rilevare con maggiore precisione le anomalie del PLC e individuare accessi non autorizzati. Protezione alimentata dall’intelligenza artificiale per fornire un monitoraggio continuo per l’apprendimento in tempo reale, risposte più rapide agli incidenti di sicurezza e un rilevamento più affidabile delle vulnerabilità note e sconosciute.

per fornire un monitoraggio continuo per l’apprendimento in tempo reale, risposte più rapide agli incidenti di sicurezza e un rilevamento più affidabile delle vulnerabilità note e sconosciute. Visibilità e protezione innovative per i dispositivi collegati al backplane del PLC per comprendere lo stato di salute dei moduli, i modelli di comunicazione normali e anomali, tutte le modifiche alla configurazione e l’integrità del firmware.

Arc Embedded è già disponibile per i PLC della serie Mitsubishi Electric iQ-R tramite sottoscrizione, acquistabile presso Mitsubishi Electric, Nozomi Networks e una vasta rete globale di partner di canale di Nozomi Networks.

Dichiarazioni

“Siamo onorati di collaborare con Mitsubishi Electric, azienda leader e innovatrice del settore, per portare Arc Embedded sui loro PLC”, ha dichiarato Andrea Carcano, co-fondatore e CPO di Nozomi Networks. “Arc Embedded è in grado di trasformare il modo in cui i CISO possono gestire e proteggere le infrastrutture critiche, estendendo la sicurezza verso e attraverso i sistemi di controllo industriale, fino agli asset gestiti sul campo”.

“Mitsubishi Electric è il partner perfetto per questa iniziativa, grazie alla sua passione per l’innovazione e alla sua conoscenza impareggiabile dell’automazione”, ha aggiunto Andrea Carcano. “Grazie al nostro lavoro comune, aziende di settori diversi possono utilizzare con sicurezza Arc Embedded nei loro PLC di Mitsubishi Electric, rafforzando la sicurezza fino al processo fisico – un approccio rivoluzionario che consente di estendere il monitoraggio dettagliato in tempo reale degli asset, del traffico di rete, del rilevamento delle anomalie e dell’identificazione delle minacce direttamente ai controlli di processo. Questo migliora la sicurezza e l’affidabilità dei processi di automazione da cui dipendiamo e alimenta l’immaginazione sulle possibilità offerte da una sicurezza avanzata e integrata nei dispositivi”.

“Le soluzioni che forniscono solida sicurezza OT e un funzionamento continuo del sistema sono una priorità nell’ambito della continua trasformazione digitale di Mitsubishi Electric”, ha dichiarato Kunihiko Kaga, Representative Executive Officer e Industry & Mobility Business Area Owner di Mitsubishi Electric. “Combinare le tecnologie di Mitsubishi Electric per la sicurezza dei sistemi informativi e di controllo della produzione con quelle di Nozomi Networks per la visualizzazione e rilevazione delle intrusioni ci permette di contribuire a una società più sicura e sostenibile”.