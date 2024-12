Babel è il nuovo partner strategico per le realtà Telco e IT

Le aziende del settore Telco e dell’IT hanno un nuovo alleato che risponde al nome di Babel. Babel è una nuova società di consulenza che si propone come attore indipendente e innovativo nella gestione delle gare e della governance nel settore ICT. Basata su una piattaforma software proprietaria interamente progettata da Riccardo Rossi e Niccolò Lentini, che assumono rispettivamente il ruolo di CEO e Direttore Commerciale, Babel combina automazione avanzata e competenza settoriale per offrire soluzioni innovative e personalizzate.

L’azienda offre servizi di consulenza, arricchiti dalle potenzialità della piattaforma proprietaria Babel Suite, per la gestione dell’intero ciclo di vita dei contratti ICT. Si parte dal design tecnologico, alla creazione dei bandi di gara per la selezione di fornitori e servizi da acquistare, passando poi per il project management e la messa in produzione di quanto viene contrattualizzato dal cliente, fino al controllo di costi e consumi relativi ai servizi implementati. I consulenti Babel erogano tutti i servizi attraverso l’utilizzo della piattaforma, garantendo al cliente efficienza, risparmio di tempo e risorse e certezza del dato.

Babel si propone di automatizzare e ottimizzare i processi aziendali, riducendo i tempi di gestione delle gare e migliorando l’efficienza operativa. La piattaforma utilizza un algoritmo dedicato per valutare le offerte, fornire benchmark di mercato, garantire la sicurezza delle decisioni aziendali e per selezionare i fornitori più adatti, assicurando così una gestione della spesa sostenibile e mirata.

A chi si rivolge Babel?

Il target a cui Babel si rivolge è quello delle aziende di medio-grandi dimensioni, sia a livello nazionale che internazionale, che necessitano di strumenti avanzati per ottimizzare gli investimenti ICT e migliorare la propria competitività. In particolare, si rivolge a IT Manager, Procurement Manager e del Controllo di Gestione, offrendo loro una soluzione efficace per semplificare processi complessi e ottenere risultati tangibili.

Babel è il risultato della visione strategica dei suoi ideatori che, dopo l’esperienza acquisita in HiSolution e grazie anche alle opportunità offerte dall’ambiente professionale e stimolante in cui hanno potuto operare, hanno deciso di creare una realtà a sé stante che mira a essere il modello di gestione dei servizi ICT e Utilities basato su un approccio data-driven. Questo consente a Babel di operare in modo indipendente con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per le aziende che desiderano innovare e ottimizzare i propri processi aziendali.

Caratteristiche della Babel Suite

Entrando nel dettaglio, la piattaforma proprietaria Babel Suite include moduli specializzati per la gestione di ogni fase del ciclo di vita dei contratti:

Babel Data: dashboard per monitorare asset Telco e IT, contratti, costi e provisioning in tempo reale.

Babel Negotiation: benchmark tecnologico ed economico, supporto nella creazione di capitolati tecnici e gestione delle gare con algoritmi avanzati per la valutazione delle offerte.

Babel Provisioning: project management per l’attivazione e collaudo dei servizi, per assicurare conformità e performance.

Babel Governance: reportistica automatizzata per il controllo di costi e consumi, con supporto nella gestione dei rimborsi e note di credito.

Obiettivi futuri

Guardando al futuro, Babel ha piani ambiziosi: oltre a consolidare la propria posizione nel mondo ICT, l’azienda intende espandere il proprio modello vincente, ad altri settori come l’energy, il fleet management e gli applicativi SaaS.

I meccanismi di intelligenza artificiale sempre più evoluti in piattaforma saranno un elemento strategico per il miglioramento di tutte le funzionalità presenti per fornire più valore aggiunto ai clienti.

Dichiarazioni

“Babel è il frutto di esperienza e competenza verticale maturata nel mondo delle Telco e IT, percorso professionale che mi accompagna da oltre 14 anni. In questo periodo, grazie all’incontro con Niccolò, abbiamo avuto modo di approfondire il mercato acquisendo una crescente consapevolezza di bisogni, tendenze e sfide affrontate dalle aziende”, spiega Riccardo Rossi, CEO di Babel. “La principale criticità è nella complessità della gestione corretta di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti, che comporta perdite di tempo nelle decisioni strategiche, un elevato impegno nella gestione delle attività e risultati spesso non in linea con la migliore soluzione tecnico-economica disponibile sul mercato. Ecco perché nasce Babel: per essere un trait d’union, un unico repository di informazioni pensato per semplificare e ottimizzare la gestione dei contratti ICT per il cliente”.

“In un momento dove è estremamente alta l’attenzione agli investimenti in ambito ICT per mantenere la competitività, vogliamo aiutare le aziende a individuare aree di ‘cost saving’, e a ottimizzare e massimizzare gli investimenti”, commenta Niccolò Lentini, Direttore Commerciale di Babel. “Oggi siamo pronti a proporre la nostra suite di servizi a qualunque tipo di negoziazione in ambito tecnologico, dalle Telco alla Unified Communication, dai servizi NOC, SOC, cybersecurity, fino al networking e al cloud. Stiamo inoltre lavorando per rendere capillare la rete commerciale per poter in futuro coinvolgere nuovi partner esterni per lo sviluppo congiunto del business”.