Bankonbet: gambling online e scommesse sportive

Design pulito ed essenziale, navigazione semplice e intuitiva, affidabilità e sicurezza garantiti. Si presenta così Bankonbet casino, la piattaforma online di betting sportivo e gambling con licenza di gioco internazionale. Le partnership con i migliori provider di settore e con le aziende più autorevoli nel campo delle transazioni monetarie rappresentano una garanzia di professionalità del portale. È implementato con crittografia SSL per proteggere i dati personali e finanziari degli utenti. Ottimizzato per smartphone offre un’esperienza di navigazione piacevole e un’ottima offerta di giochi e di scommesse sportive.

La sezione Bankonbet casinò si focalizza soprattutto sulle slot machine, ma include anche i giochi da tavolo. Imperdibili alcuni titoli come Book of Dead, Gonzo’s Quest e Blood Suckers progettate rispettivamente da Play’n GO e NetEnt, due delle migliori software che operano nel settore dello sviluppo di giochi digitali. Le slot disponibili sono migliaia. Tra i giochi da tavolo, tutte le versioni online di roulette, blackjack, poker, baccarat, deal or no deal, dadi e solitario. Il casinò live aggiunge invece un tocco in più di brio e divertimento grazie alla possibilità di giocare con altri player online e con veri dealer connessi da un vero casinò, per un’esperienza autentica e realistica.

La sezione sport di Bankonbet casinò comprende invece la gamma completa di sportsbook, scommesse live, ippica e virtuali. L’area sportsbook è organizzata per sport, nazioni, competizioni e partite. Non solo calcio ma anche NBA, Formula 1, ciclismo, rugby, pallavolo, pallamano e decine di discipline agonistiche. Per i più intraprendenti, anche gli sport minori come il badminton, l’hockey su prato e il calcio gaelico. Disponibili anche gli e-sport come Dota 2. La sezione scommesse live punta invece alle giocate in tempo reale sugli eventi in corso, e grazie alle statistiche aggiornate permette di scommettere basandosi su informazioni e dati concreti. Immancabile l’ippica, con le corse di galoppo dagli ippodromi europei e italiani tra cui i famosissimi Napoli Agnano, Roma Capannelle e Milano San Siro. Nei virtuali c’è tutta la gamma di gare simulate su cui puntare: calcio, tennis, baseball, ping pong, motori, cricket, cani e cavalli.

Area promozioni. Ben 22 alternative tra bonus di benvenuto, cashback, ricariche settimanali, combo boost, jackpot, pagamenti anticipati, quote maggiorate, bonus sul primo deposito, promozioni Drops & Wins Live, ricariche del weekend, promozioni Game Show e Royal Blackjack, Crazy Time del martedì, bonus di scommessa senza rischio e altri ancora. Una bella gamma di alternative tra cui scegliere.

Questione pagamenti. Bankonbet casinò è associato esclusivamente a partner autorevoli a livello globale: marchi come Visa e Mastercard, criptovalute come Riplle, bitcoin e litecoin, Postepay e sistemi di prelievo tipo deposito bancario. Tra gli altri provider di giochi troviamo invece Microgaming, Playtech, Evolution Gaming, Pragmatic Live, Thunderkick, Red Rake e molti altri ancora.