Bridge IDT si associa a Workato

Bridge IDT, boutique dell’integrazione e trasformazione digitale, si è associata a Workato, piattaforma di spicco nel settore dell’automazione aziendale, Leader nel Magic Quadrant di Gartner per iPaas nel 2023 per la quinta volta consecutiva, per fornire ai clienti in Italia, Iberia e nel Mediterraneo la possibilità di integrare e automatizzare i propri asset digitali nell’ambito delle loro iniziative di trasformazione, utilizzando la piattaforma di automazione più matura e consolidata del settore. Come parte dell’accordo, Bridge IDT è anche entrata a far parte della Workato Automation League.

La piattaforma low-code/no-code di Workato consente sia ai team di business che a quelli IT di creare integrazioni cinque volte più velocemente rispetto alle piattaforme di integrazione tipiche. Ciò viene ottenuto attraverso acceleratori come connettori preconfigurati per oltre 1500 SaaS, database on-premise, ERP e altro ancora; oltre 500.000 “ricette” pronte all’uso per processi aziendali comuni condivise da oltre 70.000 membri della comunità. L’architettura completamente nativa nel cloud di Workato è progettata per la scalabilità e la velocità e riduce significativamente l’impatto operativo e i costi complessivi.

“Siamo elettrizzati di collaborare con Workato per offrire ai clienti Bridge IDT ciò che Gartner e il mercato considerano una delle migliori piattaforme di automazione aziendale”, ha dichiarato Giuseppe Rossi, Partner di Bridge IDT. “I nostri clienti possono fare affidamento sulla piattaforma di Workato per facilitare l’integrazione dei dati e delle applicazioni aziendali insieme a miglioramenti dei processi che aumenteranno l’efficienza e la produttività e ridurranno i costi, contribuendo nel contempo ad accelerare i cicli di innovazione, aumentare l’agilità aziendale e fornire una più accurata visibilità del business”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Bridge IDT per aiutare le aziende in Italia, Iberia e nel Mediterraneo a utilizzare la nostra piattaforma di automazione aziendale (EAP – Enterprise Automation Platform) nelle loro iniziative di trasformazione digitale”, ha dichiarato Eric Berkman, SVP Worldwide Channel Sales di Workato. “La loro competenza nel posizionamento di prodotti e soluzioni digitali e le nostre capacità leader nel settore dell’EAP che utilizzano l’AI generativa, rappresentanto una potente connubio per consentire ai clienti di raggiungere il successo”.

Man mano che le organizzazioni crescono e ampliano le proprie attività aziendali, è fondamentale garantire che non si sviluppino divisioni tra dipartimenti, applicazioni e dati al fine di ottenere risultati aziendali di alto valore. La piattaforma di automazione risolve questo problema semplificando il collegamento dei dati tra le applicazioni e altre fonti di dati e creando flussi di lavoro automatizzati per ottimizzare i processi aziendali, migliorando la produttività e riducendo i costi e il tempo di lancio sul mercato delle soluzioni aziendali supportate da tali processi.

Workato offre in modo unico quanto segue:

· Permette a più team nelle organizzazioni di creare facilmente e rapidamente integrazioni con un’esperienza visivamente intuitiva.

· Si connette in modo sicuro a cloud, database on-premise e ERP, applicazioni legacy e altro ancora.

· Sincronizza senza sforzo i dati a qualsiasi velocità: in tempo reale, schedulata o batch e per qualunque volume, da una singola transazione a miliardi di righe.

· Si basa su una piattaforma cloud che scala automaticamente, eliminando le complessità della fornitura di infrastrutture e della pianificazione della capacità computazionale.