Crisi climatica: AWS e UNESCO si alleano

AWS e l’ International Research Centre on Artificial Intelligence – IRCAI (IRCAI), un’organizzazione inaugurata nel 2021 sotto gli auspici dell’UNESCO, hanno lanciato la Compute for Climate Fellowship, un nuovo programma che finanzierà completamente il proof of concept (POC) – una prova che evidenzi le qualità e le caratteristiche di un prodotto o di un servizio dimostrando che rappresenta la scelta giusta per il business – di startup specializzate nella creazione di soluzioni che possano combattere il cambiamento climatico grazie a tecnologie che applicano tecnologie avanzate, compresa l’IA generativa, per creare nuove soluzioni per affrontare la crisi climatica.

“L’intelligenza artificiale si sta rapidamente sviluppando sia come disciplina accademica che pratica. All’IRCAI, miriamo non solo a essere un punto di riferimento nello sviluppo di queste nuove tecnologie, ma anche a garantire che siano una forza positiva per l’umanità “, ha dichiarato John Shawe Taylor, direttore dell’IRCAI. “Attraverso questa collaborazione con AWS, vogliamo trovare alcune delle startup più innovative là fuori e aiutarle a sfruttare eticamente l’intelligenza artificiale e l’informatica avanzata per creare soluzioni rivoluzionarie che affrontino alcune delle principali sfide create dalla crisi climatica”.

Il programma cercherà startup con idee in grado di avere un impatto su una di queste sei aree legate alla crisi climatica:

Rischio climatico e resilienza

Sicurezza del cibo

Biodiversità e conservazione

Salute legata al clima

Economia circolare

Analisi ESG

Come parte del programma, AWS offre alle startup selezionate tutti i crediti AWS di cui hanno bisogno (ovvero l’uso gratuito dei loro strumenti e servizi) per consentire loro di creare un proof of concept (POC). Avranno inoltre accesso agli esperti di IRCAI e AWS in IA, sostenibilità ed etica e servizi informatici avanzati tra cui calcolo quantistico, calcolo ad alte prestazioni (HPC) e tecnologie, tra cui intelligenza artificiale e apprendimento automatico (AI/ML) e intelligenza artificiale generativa .

Le candidature sono state aperte il 25 luglio e le candidature saranno accettate e selezionate su base continuativa. Le domande ricevute entro il 31 agosto 2023 saranno selezionate per lo sviluppo entro la stagione 2023