Water.org con AWS per sconfiggere la crisi idrica

L’acqua è considerata così importante per la creazione e il sostentamento della vita che solo pochi scienziati considerano la possibilità che la vita esista senza di essa. Secondo le proiezioni, entro il 2025, metà della popolazione mondiale vivrà in aree a rischio idrico a causa dei cambiamenti climatici, e le famiglie a basso reddito saranno le più colpite dalla scarsità d’acqua. Questo è uno dei motivi per cui è fondamentale combattere la crisi idrica e da qui nasce Water.org.

Da 30 anni la missione di Water.org è rendere l’accesso all’acqua più sicuro e alla portata di tutti. Ad oggi, l’organizzazione ha contribuito a fornire a più di 52 milioni di persone in 11 Paesi l’accesso all’acqua e ai servizi igienici, nonché la speranza, la salute e le opportunità che questa risorsa porta con sé. Tuttavia, è necessaria un’azione più incisiva: per questo, Water.org collabora con partner come Amazon Web Services (AWS) per accelerare l’innovazione, portando la potenza del cloud a livello globale.

Le due organizzazioni lavoreranno insieme per costruire un sistema di gestione dell’apprendimento (LMS) – su AWS che, secondo le previsioni di Water.org, aumenterà il numero di prestiti erogati riducendo il costo per persona raggiunta di una percentuale stimata di più del 10%, consentendo a Water.org di portare servizi idrici e igienico-sanitari a 5 milioni di persone o più nei prossimi 10 anni.

Water.org collabora attualmente con 150 istituzioni finanziarie in 11 Paesi per aiutarle a sviluppare e offrire prestiti per il finanziamento di progetti idrici e igienico-sanitari. Una parte importante di questo lavoro consiste nella formazione del personale delle istituzioni finanziarie su come presentare i prestiti per l’acqua e i servizi igienico-sanitari ai loro clienti. La formazione che Water.org fornisce è fondamentale per consentire agli istituti finanziari di progettare, commercializzare, sperimentare e diffondere con successo questi strumenti per allargare l’accesso all’acqua e i servizi igienico-sanitari. I prestiti a prezzi accessibili vengono offerti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, come i fornitori di servizi idrici, affinché possano installare connessioni idriche e fognarie, sistemi di raccolta dell’acqua piovana, serbatoi d’acqua e servizi igienici. Finora, la nostra capacità di far crescere rapidamente il numero di partner era limitata dalla quantità di tempo e di risorse necessarie per la loro formazione.

Una volta costruito, il nuovo LMS offrirà un percorso online per una più rapida espansione dei programmi di Water.org con maggiore coerenza, efficienza e adattabilità. La piattaforma di apprendimento supporterà una programmazione flessibile, la possibilità di progettare corsi di formazione per migliaia di membri del personale dei nostri partner e la capacità di raggiungere sia grandi aree geografiche che località remote. Spostando la formazione nel cloud, Water.org può utilizzare l’analisi dei dati per migliorare l’efficacia e perfezionare i contenuti. Questo ci permetterà di mantenere elevati livelli di conoscenza, nonostante il ricambio del personale delle istituzioni finanziarie, grazie a moduli di formazione sempre aggiornati.

AWS svolge un ruolo fondamentale nel supportare Water.org durante la progettazione, il lancio e l’implementazione continua della piattaforma LMS. La scalabilità integrata e la sicurezza dei dati di AWS contribuiranno a servire un numero maggiore di persone rispetto al passato e offrirà la possibilità di formare un maggior numero di funzionari addetti ai prestiti in modo più rapido e a un costo inferiore rispetto alla formazione in presenza. Grazie a queste innovazioni, ci aspettiamo un aumento dei prestiti erogati e una diminuzione del costo medio per persona raggiunta.

Per esempio, grazie alla collaborazione tra AWS e Water.org, Hyderabad è riuscito a fornire a migliaia di donne in India, acqua potabile e servizi igienici nelle proprie case.

La partnership con Amazon continua a essere sostenuta dalla convinzione che risolvere la crisi idrica globale sia possibile, aiutando le persone che vivono in condizioni di povertà a ottenere un accesso duraturo a soluzioni idriche e igienico-sanitarie sicure, contribuendo a costruire la loro resilienza ai cambiamenti climatici. Dalla prima collaborazione con AWS nel 2020, sono stati fornite a 250.000 persone l’accesso all’acqua potabile o ai servizi igienici in India e Indonesia, aiutando le comunità a finanziare l’allacciamento delle tubature dell’acqua e l’installazione di servizi igienici nelle case. Nel 2022, Amazon ha investito 10 milioni di dollari per aiutare Water.org a lanciare un’iniziativa volta a risolvere i problemi legati all’acqua e al clima, la quale garantirà acqua sicura a 100 milioni di persone.