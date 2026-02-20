CrowdStrike Falcon è ora disponibile sul marketplace Microsoft

CrowdStrike e Microsoft hanno annunciato un’evoluzione della loro partnership strategica che permette alle organizzazioni di tutte le dimensioni di acquistare la piattaforma CrowdStrike Falcon su Microsoft Marketplace utilizzando il Microsoft Azure Consumption Commitment in essere.

Microsoft Marketplace semplifica i processi di acquisto e fatturazione, aiutando le organizzazioni ad accelerare l’implementazione della protezione unificata e AI-native Falcon su endpoint, workload cloud, identità, AI e dati, per fermare le compromissioni.

Grazie a questo upgrade i clienti potranno:

● Accelerare il time-to-protection semplificando i processi di approvvigionamento tramite Microsoft Marketplace.

● Ottimizzare gli investimenti cloud già in atto, applicando gli acquisti di CrowdStrike al Microsoft Azure Consumption Commitment iniziale

● Ridurre l’overhead operativo consolidando acquisti e fatturazione.

“La sicurezza è il fondamento della trasformazione AI”, ha dichiarato Judson Althoff, CEO commercial business di Microsoft. “Consentendo ai clienti di utilizzare il proprio Azure Consumption Commitment su Microsoft Marketplace per la piattaforma Falcon, offriamo la flessibilità finanziaria necessaria per ottimizzare gli investimenti cloud adottando al contempo un approccio rigoroso alla sicurezza”.

“Le minacce non si fermano davanti ai tempi di approvazione del budget e nemmeno i team di sicurezza dovrebbero farlo”, ha dichiarato George Kurtz, CEO e founder di CrowdStrike. “Consentendo ai clienti di utilizzare l’Azure Consumption Commitment per CrowdStrike semplifichiamo i processi di approvvigionamento e massimizziamo l’impatto dell’investimento cloud già in essere, per fermare le compromissioni attraverso la piattaforma Falcon. Grazie alla collaborazione continua con Microsoft il nostro ecosistema si amplia per rispondere alla crescente domanda di mercato per Falcon”.

Cosa dicono gli esperti di settore e i clienti condivisi:

“I marketplace cloud stanno diventando uno dei principali canali di accesso al mercato per il software enterprise, semplificando i processi di acquisto e abilitando la collaborazione commerciale tra partner su larga scala”, ha dichiarato Jay McBain, Chief Analyst di Canalys. “Consentendo l’acquisto di Falcon tramite i contratti Azure Consumption Commitments, Microsoft e CrowdStrike integrano gli investimenti in sicurezza nella strategia di spesa cloud, accelerando i tempi di chiusura delle trattative e semplificano il passaggio dall’accordo alla messa in produzione”.

“Nel mondo agentico attuale la sicurezza deve muoversi alla velocità dell’innovazione”, ha dichiarato Tom Le, Chief Information Security Officer di Gap; “CrowdStrike e Microsoft sono pilastri strategici del nostro ecosistema tecnologico. Azure alimenta il nostro ecosistema retail dinamico e digital-first, mentre la piattaforma Falcon garantisce la protezione su cui contiamo per operare in sicurezza. La disponibilità di Falcon sul Microsoft Marketplace ci consente di adattarci con rapidità ai cambiamenti tecnologici, sostenendo a livello globale l’accelerazione dell’innovazione cloud e AI, in sicurezza”.

La piattaforma CrowdStrike Falcon è disponibile da subito sul Marketplace Microsoft, con piena copertura inclusa nel Microsoft Azure Consumption Commitment.