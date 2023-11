Dell Technologies e Hugging Face per semplificare la Generative AI con l’IT on-premise

Dell Technologies e Hugging Face collaborano per facilitare alle aziende la creazione, il fine tunig e l’implementazione dei propri modelli di Intelligenza Artificiale generativa (GenAI) open-source con la community di Hugging Face (HF), su prodotti e servizi infrastrutturali Dell leader del settore.

In particolare, sulla piattaforma HF, verrà creato un nuovo portale Dell per il deployment semplificato di modelli linguistici personalizzati di grandi dimensioni (LLM) sul portafoglio di tecnologie infrastrutturali più venduto del settore. Il portale includerà container e script personalizzati e dedicati per aiutare gli utenti a distribuire in modo semplice e sicuro i modelli open source disponibili su HF con i server e i sistemi di data storage di Dell. Il portale, nel corso del tempo, rilascerà container aggiornati con modelli ottimizzati per l’infrastruttura Dell, per migliorare le performance e il supporto a nuovi casi use-case e modelli GenAI.

“Le funzionalità GenAI di Dell Technologies, combinate con la raccolta di analytics e librerie di Hugging Face, offrono agli utenti la libertà dei modelli GenAI open-source con la sicurezza e l’affidabilità dei dati on-premises”, ha dichiarato Jeff Boudreau, chief AI officer di Dell Technologies. “Questa collaborazione permette alle aziende di modernizzarsi rapidamente, implementando in modo più semplice modelli GenAI personalizzati e facendo leva sull’affidabile infrastruttura Dell”.



“Siamo incredibilmente entusiasti di collaborazione con Dell Technologies per rendere l’ l’intelligenza artificiale open source facile da utilizzare per le aziende, all’interno della loro infrastruttura on-premises”, ha dichiarato Jeff Boudier, responsabile del prodotto e della crescita di Hugging Face. “Questa partnership consentirà alle aziende di costruire i propri sistemi di AI sfruttando le incredibili innovazioni della community open source, beneficiando al contempo della sicurezza, della compliance e delle prestazioni dei sistemi Dell.”

Chi è Hugging Face

Hugging Face è la principale open platform per i costruttori di AI. Hugging Face Hub è un hub dove chiunque può condividere, esplorare, scoprire e sperimentare modelli, set di dati e applicazioni di AI open-source. HF aiuta la prossima generazione di ingegneri, scienziati e utenti finali di machine learning a imparare, collaborare e condividere il proprio lavoro per costruire insieme un futuro di AI aperto ed etico. Con una community in rapida crescita, alcune delle librerie e degli strumenti di ML open-source più utilizzati e un team scientifico di valore, HF è al centro della rivoluzione dell’AI.