Design responsive: ecco perché è diventato un must in tutti i settori

Il design responsive si è diffuso a macchia d’olio e ha coinvolto tantissimi ambiti, dagli e-commerce alle piattaforme dei casino online. È chiaro che non si tratta di una scelta facoltativa, il mondo digitale continua a evolversi ed è necessario che le interfacce siano fluide e che si adattino alle dimensioni di qualsiasi schermo.

L’origine del design responsive e perché è così popolare

È stato concepito per poter navigare sui siti e sulle applicazioni con tanti device diversi. Quando anche gli smartphone hanno iniziato ad andare in rete, è stato necessario adattare il design web a quello mobile. Oggi i contenuti non vengono letti solo attraverso il monitor dei computer. Quindi, il design responsive serve per avere dei layout in grado di ricalibrarsi in modo dinamico. In pratica, permettono a chiunque di vedere e leggere il contenuto. I designer hanno adottato delle soluzioni elastiche, basate su grid system fluidi e su immagini scalabili, per migliorare la leggibilità e l’interazione. L’architettura dell’informazione si è adattata alle nuove abitudini d’uso, include dei pulsanti intuitivi e dei menu a scomparsa ottimizzati per gli schermi touch.

Settori che sfruttano il design responsive

E-commerce: Per gli e-commerce è essenziale che i prodotti possano essere visualizzati rapidamente e che possano essere acquistati da qualsiasi dispositivo in pochi clic. Quindi, il layout si deve adattare in modo da mettere in risalto le immagini, le descrizioni e i pulsanti in modo ordinato e coerente.

Banche e Fintech: Le applicazioni e i portali bancari puntano a fornire un’esperienza sicura e intuitiva. Le dashboard personalizzate e gli strumenti di gestione finanziaria risultano efficaci solo quando l’utente riesce a visualizzarli in modo impeccabile sullo smartphone e sul tablet.

Media ed editoria digitale: Le notizie, i contenuti multimediali e le riviste online hanno bisogno di strutture flessibili, in grado di distribuire il testo, le immagini e i video in modo armonico. L’obiettivo è evitare gli scorrimenti orizzontali e mantenere alta l’attenzione su ciò che conta davvero: il contenuto.

Settore turistico: I siti per la prenotazione dei voli e degli hotel offrono un gran numero di informazioni su schermi di dimensioni variabili. La sfida consiste nel far coesistere le mappe interattive, le recensioni e i moduli di prenotazione.

L’importanza del design responsive nelle app dei casinò online

Nel settore dei casinò, le piattaforme digitali hanno bisogno di un’interfaccia gradevole e allo stesso tempo performante. L’accesso ai cataloghi di giochi, alle promozioni e alle sezioni informative di un casinò online è indispensabile. L’utente deve poterci arrivare sia da tablet che da smartphone senza perdere la qualità di navigazione. Gli utenti devono poter provare le partite di blackjack online su betfair in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo. In queste situazioni, la compatibilità con più dispositivi si traduce in un vantaggio immediato: chi adopera il tablet o lo smartphone ottiene le stesse funzionalità fornite da un computer desktop, in termini di fluidità e di reattività.