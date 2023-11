Developer Program e Developer Portal: Infor lancia un nuovo portale e un nuovo programma per gli sviluppatori

Infor, industry cloud company, ha annunciato i nuovi Developer Program e Developer Portal, studiati per fornire agli sviluppatori le informazioni e gli strumenti necessari per creare applicazioni sui sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) cloud di Infor.

L’Infor Developer Portal include concetti e definizioni di base, una libreria centralizzata di API (application programming interfaces) e un set di tutorial specifici che aiuteranno gli sviluppatori ad assemblare i componenti necessari per creare soluzioni di nuova generazione. Gli oltre 50 tutorial integrano i corsi Infor U e i video tematici di Infor su YouTube. Il portale, luogo nevralgico per gli sviluppatori, offre collegamenti alla documentazione di prodotto, ai forum per sviluppatori (Infor Communities) e alle guide relative alle best-practice.

“L’Infor Developer Program rappresenta una rampa di lancio per le soluzioni sul nostro Infor Marketplace”, ha dichiarato Story Monforte, senior director of digital strategy, Infor. “È un altro tassello fondamentale del nostro ecosistema di partner, che contribuisce a offrire ai nostri clienti un’ampia scelta e le ultime novità”.

Chris Griffith, CEO di StarPoint Technologies, ha dichiarato: “L’Infor Developer Portal è un altro ottimo esempio di come Infor stia consentendo a partner come StarPoint di sfruttare tutte le funzionalità e i punti di forza della piattaforma Infor. Grazie alla documentazione dettagliata, alle best practice e ai tool disponibili attraverso il Developer Portal potremo contare sui dettagli chiave necessari per espandere le nostre soluzioni di AI e data insights su un numero sempre maggiore di ERP e applicazioni delle Infor CloudSuite”.

“Una delle componenti più interessanti del Developer Portal è la nuova libreria API”, ha aggiunto Griffith. “L’accesso a queste informazioni non solo ci farà risparmiare tempo riducendo le tempistiche di sviluppo, ma ci consentirà di portare sul mercato soluzioni completamente integrate, con un aumento del valore e un miglioramento delle performance in termini di costi per i nostri clienti comuni. Sono davvero entusiasta per il futuro della nostra partnership con Infor”.

L’Infor Developer Portal fornirà inoltre risorse per le due principali soluzioni di sviluppo di applicazioni Infor, Infor Mongoose e Infor OS (Operating Service) App Designer.

Infor Mongoose

Infor Mongoose è il framework per lo sviluppo rapido di applicazioni che offre agli utenti un’esperienza no-code/low-code/full-code, in grado di portare vantaggi ai clienti indipendentemente dalle loro competenze tecniche.

Sia che si tratti di un’estensione di uno dei sistemi ERP di Infor o di un’applicazione completa a sé stante, Mongoose può aiutare gli sviluppatori a progettarla, realizzarla e implementarla in modo rapido e semplice. Grazie all’utilizzo di varie procedure guidate che riducono la necessità di “entrare nel codice”, e grazie al layout flessibile, ai componenti utente e al designer per HTML5 di Infor, Mongoose ottimizza i tempi di sviluppo e permette di creare l’UX/UI (esperienza utente/interfaccia utente) che desiderano.

Infor OS App Designer

Infor OS App Designer (OAD) è uno strumento di progettazione di applicazioni estensibili che fa parte della piattaforma Infor OS Portal. OAD è stato progettato per essere un framework di sviluppo serverless, multi-tenant e basato su cloud.

Con OAD, gli utenti possono sviluppare widget per OS Portal, utilizzando un approccio no-code, basato su modelli predefiniti pronti per essere collegati a un data service. Il data service layer può connettersi a qualsiasi API all’interno dell’API Gateway. OAD utilizza un wizard di progettazione che guida gli sviluppatori attraverso i passaggi necessari per assegnare i dati, configurare e pubblicare un’istanza di un modello di widget.

Monforte ha sottolineato che il lancio dell’Infor Developer Program e del Developer Portal rappresenta una pietra miliare nella roadmap di Infor per l’introduzione dell’Infor Marketplace di nuova generazione nel 2024.

Infor Marketplace funge attualmente da mercato di annunci, dove i clienti possono registrarsi per ricevere informazioni e asset relativi a un’ampia gamma di soluzioni e servizi di Infor e dei partner. Nel corso del prossimo anno, Infor prevede di trasformarlo in una piattaforma di provisioning in tempo reale, dove gli utenti potranno svolgere attività di e-commerce.