EAS sceglie Infor per supportare la crescita aziendale e l’espansione internazionale

Infor, industry cloud company, ha annunciato che EAS, azienda vicentina leader nella fornitura elettronica e specializzata nell’assemblaggio di schede elettroniche SMT e THT, ha scelto Infor CloudSuite Industrial Enterprise per il proprio percorso di trasformazione digitale in ambiente cloud. Il progetto sarà realizzato da 2Win Solutions, partner di Infor, ed è finalizzato a sostenere la crescita dell’azienda e del business a livello internazionale.

Nata nel 1978 come una piccola realtà locale, EAS è diventata una solida azienda leader nei servizi di industrializzazione del progetto, montaggio, collaudo automatico di schede e nella realizzazione di assiemi elettronici e meccanici per settori quali il medicale, ferroviario e l’automotive, solo per citare i principali. Nel 2003 la crescente domanda di schede elettroniche ha portato all’apertura di un nuovo impianto produttivo nella Repubblica Slovacca, anche, per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti europei.

La crescita dell’azienda e un mercato in continua espansione hanno reso necessario implementare tecnologie sempre più innovative e performanti, che potessero guidare lo sviluppo aziendale. EAS ha così avviato una software selection molto articolata, che ha incluso l’analisi di ambiti specifici quali dati tecnici, pianificazione, logistica e lavorazioni esterne e costi, al termine della quale l’azienda ha riconosciuto Infor CloudSuite Industrial Enterprise come la soluzione ottimale per le proprie esigenze.

Infor CloudSuite Industrial Enterprise offre funzionalità specifiche per il settore manifatturiero, un’implementazione rapida e vantaggiosa e un’integrazione, nel reparto di produzione e nella supply chain, di strumenti di gestione finanziaria, della qualità, dell’assistenza e degli ordini, disponibili su infrastruttura AWS. Una piattaforma cloud flessibile e con un elevato livello di sicurezza.

La completezza dei processi definiti come standard e la possibilità di poter effettuare delle estensioni, grazie alla tecnologia extensibility, per soddisfare anche i requisiti aziendali più specifici, hanno rappresentato le caratteristiche vincenti della soluzione. La scelta dell’ambiente cloud permette inoltre di avere un software sempre aggiornato con le funzionalità più recenti, utilizzando i protocolli di sicurezza di più alto livello disponibili. 2Win Solutions, partner di Infor, ha supportato EAS durante la fase decisionale e si occuperà del deployment della soluzione.

La copertura funzionale offerta dalla CloudSuite permetterà di ottenere processi aziendali integrati basati su best practice di settore, dashboard con capacità di drill-down e collegamenti a ulteriori dettagli coadiuvati da una libreria di BI analytics molto completa e suddivisa per aree di applicazione.

“Abbiamo travato in Infor CloudSuite Industrial Enterprise e 2Win Solutions i partner ideali per affiancarci nel nostro percorso di crescita, in grado di rispondere a tutte le nostre esigenze e offrendoci la flessibilità necessaria per adattarci alle mutevoli richieste del mercato. Abbiamo inoltre deciso di passare al cloud per avere sempre la tecnologia più aggiornata disponibile, e il massimo livello di sicurezza”, ha dichiarato Angelino Grendene, Amministratore Delegato e Purchasing Manager di EAS.

“Siamo onorati che EAS, azienda in continua crescita e fortemente incentrata sull’innovazione, abbia deciso di adottare Infor CloudSuite Industrial Enterprise come soluzione che meglio si adatta al loro tipo di realtà, e siamo orgogliosi che abbia scelto la competenza e la professionalità di 2WS come partner strategico di cambiamento” ha dichiarato Antonio Gentile, Managing Partner di 2WS.

“Siamo orgogliosi di supportare una realtà italiana quale EAS nel proprio percorso di crescita. In un mercato che pone molto sfide è fondamentale dotarsi di tecnologie efficaci, che semplifichino e offrano una visibilità completa su tutti i processi di business. L’ambiente cloud, inoltre, offre elevati livelli di agilità, flessibilità e sicurezza e la certezza di disporre delle funzionalità più recenti, grazie ad aggiornamenti continui e automatici”, ha commentato Bruno Pagani, General Manager, Infor Italia.