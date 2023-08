E4 collabora con CINECA

CINECA Consorzio Interuniversitario, ente che da oltre 50 anni fornisce supporto alle attività di ricerca della comunità scientifica accademica e offre servizi di calcolo alle università in Italia, ha recentemente annunciato il rilascio di ulteriori funzionalità per gli oltre 5000 utenti dei sistemi e delle applicazioni di supercalcolo.

Il nuovo servizio di elaborazione interattiva, entrato in pre-produzione a fine giugno sul supercomputer del CINECA Galileo100, garantirà agli utenti una modalità completamente nuova di accesso a risorse di supercalcolo per una capacità di oltre i 2 Pflops e oltre i 20 PB di immagazzinamento dati. L’accesso ai sistemi di calcolo avverrà completamente tramite browser web, un approccio, nell’ambito del supercalcolo, innovativo e flessibile. Sarà così possibile per ogni utente la creazione di un ambiente di lavoro che meglio si adatti alle esigenze di ricerca, combinando strumenti di analisi dati, visualizzazione, creazione di workflow, e altre funzioni che verranno via via implementate nel nuovo servizio di elaborazione interattiva. Una volta eseguito l’accesso con sistema di autenticazione a due fattori, al fine di incrementare il livello di sicurezza, le risorse saranno accessibili pressoché immediatamente, eliminando i tempi di attesa generalmente necessari per avviare una sessione di elaborazione interattiva.

“Quando si parla di ricerca applicata, la disponibilità costante delle applicazioni è un valore importante, come pure la possibilità di passare senza pause da una sessione all’altra”, spiega Sanzio Bassini, Direttore del Dipartimento Supercalcolo Applicazioni e Innovazione del CINECA. “Con il supporto di E4 Analytics abbiamo avuto la possibilità di mettere a disposizione dei nostri data scientist un modulo specifico, creato appositamente per il mondo HPC, che permette di ottimizzare le loro attività in termini di semplicità, funzionalità ed efficacia, sfruttando una modalità di accesso cloud alla architettura HPC del CINECA”.

L’interfaccia, basata sulla nuova applicazione ICE4HPC, sviluppata da E4 Computer Engineering ed E4 Analytics, offre accesso via web alle risorse di calcolo, introducendo al contempo la tecnologia Jupyter nell’ambiente HPC che consente la creazione di notebook interattivi e permette agli utenti di esplorare dati, eseguire simulazioni e visualizzare i risultati in tempo reale. Inoltre, il nuovo ambiente interattivo si integra direttamente con il sistema per la gestione delle risorse attualmente in produzione al CINECA (lo scheduler SLURM), e consente di garantire una gestione efficiente di tutte le richieste inviate agli ambienti di supercalcolo. I servizi sono progettati per migliorare l’esperienza dell’utilizzatore sia per gli utenti interattivi che per quelli che utilizzano la linea di comando, dando priorità a usabilità ed efficienza.

“Quella con CINECA è una collaborazione storica per E4, e nasce dalla profonda sintonia di vedute che esiste tra le due organizzazioni, entrambe focalizzate sull’eccellenza tecnologica”, aggiunge Cosimo Gianfreda, CEO di E4 Computer Engineering. “I ricercatori CINECA contribuiscono a delineare gli sviluppi tecnologici che definiranno il futuro, ed è un onore per noi poter supportare questa attività di ricerca con le nostre soluzioni applicative che possono aiutarli a operare con la massima efficacia.”

Gli ambienti di lavoro disponibili a scienziati e ricercatori includeranno sin dall’inizio:

· Python per compiti specifici (ad esempio Dask, Pytorch, Tensorflow…) con la possibilità di crearne di personalizzati;

· Kernel C/C++ (Xeus);

· SLURM Queue Manager (un’interfaccia web per inviare e monitorare lavori sui sistemi CINECA abilitati);

· Integrazione con strumenti di monitoraggio NVIDIA;

· Interfaccia di VSCode;

· Kernel R.

“Per sua natura, la ricerca HPC necessita di un mix di risorse applicative di alto livello, che ricercatori e data scientist sono chiamati a utilizzare ogni giorno, senza soluzione di continuità”, aggiunge Mario Rosati, Board Member di E4 Computer Engineering e CEO di E4 Analytics. “Con ICE4HPC, mettiamo a loro disposizione un servizio di calcolo interattivo multiutente per cluster HPC basato su tecnologie Jupyter Notebook, che implementa un workbench interattivo in grado di gestire il GPU Computing per l’analisi e la visualizzazione dei dati, l’analisi dei big data, il machine learning e il deep learning.