Euro digitale: OVHcloud selezionata per il cloud sovrano UE a supporto del progetto della BCE

OVHcloud, attore globale europeo del Cloud, è stato scelto per fornire un’infrastruttura cloud europea sovrana per il progetto dell’euro digitale della Banca Centrale Europea (BCE), in qualità di membro di un gruppo di cloud service provider. Con le tecnologie digitali che stanno ridefinendo le economie moderne, l’Europa si trova di fronte a una scelta cruciale: accettare di rimanere vincolati strategicamente o esercitare il controllo sul proprio futuro. L’euro digitale, ancorato a un cloud europeo sovrano, rappresenta l’impegno dell’Europa a salvaguardare la propria sovranità finanziaria. Questo progetto costituisce una nuova pietra miliare nel percorso strategico del Gruppo verso lo sviluppo di infrastrutture sovrane europee, in grado di rafforzare efficacemente l’autonomia digitale e garantire sicurezza e trasparenza ai cittadini.

L’euro digitale è un progetto promosso dalla BCE, che mira a fornire uno strumento di pagamento digitale per le transazioni elettroniche nei negozi, online o tra privati*. Dal punto di vista tecnico, l’architettura dell’euro digitale si baserà sul protocollo SEPI (Secure Exchange of Payment Information) e, a seguito della procedura di gara promossa dalla BCE, Senacor Technologies è stata selezionata per sviluppare questa componente fondamentale.

Il sistema SEPI è stato progettato per consentire il trasferimento sicuro delle informazioni relative ai pagamenti tra le organizzazioni coinvolte nel futuro sistema dell’euro digitale. In questo contesto, OVHcloud fornirà un’infrastruttura cloud sovrana gestita interamente all’interno dell’Unione Europea, contribuendo così a sostenere il lavoro tecnico del Consorzio, in conformità con i requisiti della BCE.

“In qualità di leader europeo nel settore del cloud, siamo entusiasti di essere stati selezionati, tramite il nostro partner Senacor, come cloud provider per la realizzazione dell’euro digitale. In questo ruolo contribuiremo come fornitore europeo sovrano con data center certificati in Europa. Insieme a Senacor, potremo supportare l’implementazione di servizi cloud sicuri, conformi alle normative e innovativi per la BCE”, ha affermato John Gazal, Vice Presidente Sud Europa di OVHcloud.

“L’euro digitale è un progetto strategico fondamentale per il mercato finanziario europeo. I requisiti per un’infrastruttura sicura, scalabile e sovrana sono di conseguenza molto elevati. Grazie alla sua competenza nel campo del cloud europeo e alla chiara attenzione alla sovranità tecnologica e dei dati, OVHcloud ha rappresentato la scelta ideale”, ha spiegato il Dott. Ruben Debeerst, Partner Principal Consultant di Senacor Technologies.

Il contributo all’infrastruttura tecnica dell’euro digitale rappresenta un elemento chiave dell’impegno di OVHcloud a sostegno del futuro digitale dell’Europa nell’attuale contesto geopolitico in continua evoluzione. OVHcloud si impegna a promuovere l’autonomia digitale del settore pubblico e, insieme ai propri partner, definisce nuovi standard per la trasformazione digitale dei settori in tutta Europa che necessitano di servizi sicuri, trasparenti e sovrani.