IBM e l’All England Lawn Tennis Club rinnovano la partnership tecnologica per Wimbledon

IBM e l’All England Lawn Tennis Club hanno annunciato il rinnovo pluriennale della loro partnership tecnologica di successo e di lunga data. Dal lancio del sito web di Wimbledon nel 1995 e dell’app mobile nel 2009, alla prima integrazione di soluzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale nel 2017, IBM e l’All England Club collaborano da 36 anni per migliorare il coinvolgimento dei fan di tutto il mondo attraverso le piattaforme digitali di Wimbledon.

La partnership consolidata tra IBM e l’All England Club ha da tempo stabilito lo standard per la creazione di funzionalità coinvolgenti rivolte ai fan che hanno alzato il livello dell’innovazione tecnologica nello sport. Basandosi su oltre trent’anni di innovazione continua, il nuovo accordo si concentra su iniziative volte ad ampliare la portata globale dell’evento e a ottenere un coinvolgimento più profondo dei fan nell’ecosistema digitale di Wimbledon nel 2026 e negli anni a venire.

I team di IBM e dell’All England Club lavorano insieme tutto l’anno per creare esperienze uniche per i fan, come Live Likelihood to Win e Match Chat, che combinano l’enorme quantità di dati generati durante il torneo con le avanzate capacità di intelligenza artificiale di IBM watsonx. Nel 2025, questi sforzi hanno contribuito a un aumento del 16% rispetto all’anno precedente del coinvolgimento su tutte le piattaforme, con oltre 20 milioni di appassionati che hanno seguito da vicino tutte le azioni sul campo in erba tramite l’app e il sito web. La sola app ha registrato un aumento del 19% del tasso di coinvolgimento e ha ricevuto una valutazione media eccezionale, pari a 4,9 stelle negli app store.

La partnership ha anche vinto numerosi premi, tra cui il riconoscimento dell’All England Club come “Organizzazione sportiva dell’anno” agli Sports Technology Awards 2025, per l’uso innovativo dell‘intelligenza artificiale e della tecnologia al fine di trasformare l’esperienza dei tifosi di Wimbledon.

“Siamo lieti del rinnovo pluriennale della nostra partnership consolidata con IBM”, ha dichiarato Usama Al-Qassab, Direttore Marketing e Commerciale dell’All England Lawn Tennis Club. “Da 36 anni IBM e l’All England Club abbracciano l’innovazione e creano esperienze digitali all’avanguardia a livello mondiale per avvicinare i nostri fan al torneo. Con l’obiettivo di attrarre la prossima generazione di tifosi di Wimbledon da tutto il mondo, le capacità basate sull’intelligenza artificiale di IBM saranno fondamentali per garantire che le nostre future esperienze digitali siano pertinenti, personalizzate e coinvolgenti”.

“L’All England Club è un’organizzazione visionaria, che gestisce una delle proprietà più riconoscibili a livello globale nel campo dello sport e della cultura in generale. Siamo entusiasti di continuare a lavorare fianco a fianco come partner per offrire un’esperienza digitale di livello mondiale, guidata dai dati e dalla tecnologia di AI”, ha affermato Jonathan Adashek, Senior Vice President, Marketing e Comunicazione, IBM. “Sia che vivano il torneo in presenza o che lo seguano da qualsiasi angolo del globo negli anni a venire, centinaia di milioni di appassionati di tennis potranno contare su funzionalità digitali interattive, alimentate da watsonx, per rimanere in contatto con la bellezza, lo spettacolo e l’emozione dei Campionati”.

Secondo un nuovo sondaggio condotto a livello globale da IBM e Morning Consult pubblicato la scorsa estate, l’86% degli appassionati di tennis in tutto il mondo riconosce il valore delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, con approfondimenti in tempo reale e highlights personalizzati fondamentali per il loro coinvolgimento.

Insieme, IBM e l’All England Club continuano a impegnarsi nello sviluppo di nuove tecnologie che rendano il torneo più accessibile e coinvolgente per milioni di appassionati, contribuendo alla crescita esponenziale del tennis sulla scena mondiale.