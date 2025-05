Il Questionario OAD 2025 è online

Il Questionario OAD 2025 di AIPSI – Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica, associazione no-profit di professionisti della sicurezza cibernetica, per l’indagine sugli attacchi intenzionali ai Sistemi Informativi di aziende/enti operanti in Italia è on line al link.

Compila il Quiestionario OAD 2025 subito e in forma anonima, oppure fallo compilare da chi gestisce il sistema informativo della tua società/ente, anche se non sono stati rilevati attacchi digitali.

Passa parola ai tuoi interlocutori: più compilazioni avremo, più autorevole, significativo e dettagliato potrà essere il Rapporto OAD 2025 finale.

Quello del 2024 è liberamente scaricabile qui.

Come compilare il Questionario OAD 2025

OAD, Osservatorio Attacchi Digitali in Italia, è l’unica iniziativa in Italia sugli attacchi intenzionali ai sistemi informativi di aziende/enti operanti in Italia realizzata con una indagine anonima indirizzata a tutte le Aziende, di ogni settore merceologico e dimensione, e alle Pubbliche Amministrazioni, sia Locali (PAL) che Centrali (PAC), tramite un questionario on line con risposte preimpostate tra le quali scegliere, e compilabile con i più diffusi moderni browser.

Nel rispondere al Questionario OAD 2025, devono essere presi in considerazione solo gli attacchi che sono stati effettivamente rilevati: tali attacchi non è necessario che abbiano creato danni e/o impatti negativi al SI, all’organizzazione e ai suoi processi, ma solo che siano stati attuati e siano stati rilevati.