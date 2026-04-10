La tech italiana Deepser supera i 350.000 utenti e arriva ad AI Week Milano 2026

Oltre 350.000 utenti attivi, +40% di crescita nel 2025 e la sfida chiara di costruire un’alternativa europea ai colossi internazionali del Service Management. È il percorso di Deepser, azienda tech con sede a Schio (Vicenza), che sarà tra gli sponsor di AI Week Milano, in programma dal 19 al 20 maggio 2026, uno dei principali eventi europei dedicati all’Intelligenza Artificiale applicata al business. L’azienda sarà presente con uno stand dedicato e con uno speech del CEO sul palco dell’evento.

Fondata nel 2019 da Serman Nerjaku, Deepser è oggi l’unica piattaforma di Service Management sviluppata interamente in Italia. In un mercato dominato da player globali, la società italiana punta su AI integrata, architettura no-code e governance avanzata per centralizzare processi, dati e compliance in un’unica piattaforma.

Adottata da centinaia di aziende e certificata ISO 9001 e ISO 27001, Deepser si distingue per un supporto completamente localizzato e per una profonda conoscenza del contesto normativo europeo. “Fin dall’inizio abbiamo creduto che, in un’Italia che sta accelerando sempre più sul fronte della digitalizzazione, fosse possibile costruire una piattaforma capace di competere a livello internazionale”, afferma Nerjaku. “Oggi oltre 350.000 utenti attivi confermano che il mercato è pronto per un’alternativa europea solida”.

Durante l’AI Week di Milano, Deepser presenterà casi reali di applicazione dell’AI nei processi IT e nelle operations, mostrando come l’automazione intelligente possa trasformare il Service Management da centro di costo a leva strategica per l’efficienza e la governance aziendale.