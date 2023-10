MEGA EA Exchange 2023 torna il 15 novembre in forma virtuale

MEGA International, azienda di riferimento nel software SaaS per l’Enterprise Architecture, presenta il prossimo MEGA EA Exchange, un evento virtuale che si terrà il 15 novembre 2023. L’obiettivo della conferenza è portare l’Enterprise Architecture ad un livello superiore, esplorando le ultime tendenze, condividendo le best practice e offrendo uno sguardo alle tecnologie e alle soluzioni emergenti nel campo dell’EA.



L’emergere dell’intelligenza artificiale richiede che l’Enterprise Architecture, come molte altre pratiche, ne incorpori le capacità. Questa integrazione è essenziale per rispondere efficacemente alle esigenze in evoluzione dei reparti IT e per facilitare trasformazioni sostenibili all’interno delle organizzazioni. La MEGA EA Exchange offrirà ai partecipanti l’opportunità di accedere ad analisi e prospettive di esperti, di impegnarsi nella condivisione di conoscenze con i loro colleghi e di esplorare la nuova generazione di tool EA che consentono ai team di evolversi in consulenti della gestione strategica.



A MEGA EA Exchange nuovi formati innovativi per esplorare le tendenze dell’Enterprise Architecture



1. Le sessioni plenarie comprenderanno presentazioni chiave, tra cui un keynote di Luca de Risi, CEO di MEGA International, che discuterà le sfide e gli strumenti degli architetti di nuova generazione in ambienti sempre più complessi. De Risi condurrà inoltre un’intervista con Michael Fulton, CIO di Vernovis, incentrata sul ruolo critico dell’architettura nelle aziende innovative.



Le plenarie di MEGA EA Exchange offriranno anche l’opportunità di esplorare argomenti come l’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’Enterprise Architecture e le migliori pratiche per affrontare le sfide della cybersecurity. Interverranno relatori d’eccezione, tra cui Samuel Holcman, Chief Enterprise Architect, EACOE.org e Olivier Patole, Fondatore e CEO di Trustable.



Le discussioni che animeranno MEGA EA Exchange riuniranno altri attesi esperti, tra cui Milena Litoiu, Principal Advisory Director di Info-Tech Research Group, Yannick Rudloff (Product Management Director, MEGA International), Eva Jaidan (Lead Data Scientist – AI and Analytics) e altri relatori esterni e interni.



2. Le sessioni di breakout offriranno l’opportunità di partecipare a eventi interattivi su vari argomenti, come l’avvio e la creazione di un’attività EA per ottenere risultati rapidi, la scoperta delle ultime funzionalità della nuova versione di HOPEX Aquila e l’esplorazione della nuova piattaforma con esperti di prodotto.



Sono previste due sessioni a seconda dei fusi orari:

– Sessione 1: APAC ed EMEA – 15 novembre dalle 9:30-11:30 CET – 16:30 – 18:30 SGT

– Sessione 2: EMEA e Americhe – 15 novembre dalle 16.00 alle 18.00 CET – 10.00-12.00 EST



La registrazione a MEGA EA Exchange 2023 è gratuita e aperta a tutti. Per registrarti CLICCA QUI.