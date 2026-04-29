MyHeritage lancia Scribe AI: l’intelligenza artificiale che restituisce nuova vita ai documenti storici

MyHeritage, piattaforma attiva nella genealogia, annuncia il lancio di Scribe AI, una nuova soluzione basata sull’intelligenza artificiale progettata per trascrivere, interpretare e generare analisi avanzate a partire da documenti storici e fotografie d’epoca.

Scribe AI rappresenta un significativo passo avanti nell’applicazione dell’AI al patrimonio storico e genealogico: la tecnologia combina infatti diversi modelli di intelligenza artificiale per analizzare contemporaneamente testi e immagini, aggiungendo un ulteriore livello di approfondimento storico.

A differenza dei tradizionali strumenti di riconoscimento del testo, Scribe AI non si limita a trascrivere documenti, ma li interpreta in profondità.

Ad esempio:

In un certificato di naturalizzazione del 1913, il sistema non solo estrae i dati principali, ma individua anche elementi contestuali, come la separazione dell’individuo dalla famiglia al momento della cittadinanza, riconducendola a fenomeni storici più ampi come la chain migration .

. In una lettera manoscritta del 1946, Scribe AI identifica mittente, data e contesto, rilevando persino annotazioni marginali in francese che indicano l’inoltro verso un cimitero, ricostruendo così il percorso del documento e la storia ad esso collegata.

In un ritratto familiare di fine Ottocento (circa 1897), analizza dettagli visivi come abbigliamento, acconciature e stile fotografico per stimare periodo e luogo dello scatto.

Un potenziale rilevante per l’Italia

In un Paese come l’Italia, caratterizzato da un patrimonio archivistico vastissimo e spesso frammentato – tra archivi comunali, parrocchiali e collezioni private – Scribe AI può rappresentare uno strumento innovativo per la valorizzazione della memoria storica.

Le sue applicazioni sono particolarmente rilevanti per:

la digitalizzazione e interpretazione di documenti storici locali

la ricostruzione di storie familiari legate ai grandi fenomeni migratori italiani tra XIX e XX secolo

l’analisi di epistolari e testimonianze storiche, come le lettere dei prigionieri italiani durante la Seconda Guerra Mondiale

Un esempio concreto è quello della straordinaria raccolta di lettere di Daniele Israel, ebreo italiano arrestato a Trieste nel 1943 e inizialmente detenuto in una prigione sotto controllo nazista. Durante la prigionia riuscì a inviare oltre 250 lettere alla moglie e ai figli, nascondendole nelle cuciture dei vestiti destinati alla lavanderia, mantenendo così un contatto clandestino con la famiglia.

Come funziona

Basato su modelli di intelligenza artificiale specializzati, addestrati per riconoscere testo, pattern visivi e segnali storici, Scribe AI è in grado di analizzare un’ampia gamma di contenuti tipici della ricerca genealogica: documenti (incluse lettere) e immagini (come fotografie, lapidi e stemmi araldici).

Per quanto riguarda i documenti, il sistema trascrive sia testi manoscritti sia stampati ed estrae automaticamente i principali dati genealogici.

Nell’analisi delle immagini storiche, Scribe AI è in grado di stimare periodo e localizzazione sulla base di indizi visivi. Per le lapidi, trascrive le iscrizioni e interpreta i simboli incisi; per gli stemmi, fornisce una spiegazione degli elementi araldici, del loro significato simbolico e della coerenza storica.

Per tutte le tipologie di contenuto, Scribe AI offre inoltre la traduzione automatica dei testi trascritti nella lingua dell’utente, contribuendo a superare le barriere linguistiche.

La tecnologia può essere applicata anche ai contenuti già caricati in precedenza sulla piattaforma, oltre che ai contenuti compresi nel vasto database storico di MyHeritage, che conta attualmente quasi 39 miliardi di documenti.

Scribe AI è disponibile tramite una pagina dedicata sul sito di My Heritage, dove gli utenti possono caricare direttamente documenti e immagini per l’analisi, e sarà integrato in una futura versione dell’app mobile.

I formati supportati includono JPEG, PNG e PDF. Il servizio è disponibile gratuitamente su un numero limitato di immagini. Successivamente, l’analisi di più immagini richiede un abbonamento completo.