Open-es: entra anche SAP nell’iniziativa di sistema lanciata da Eni

SAP ha annunciato l’ingresso nell’Alleanza Open-es, l’iniziativa di sistema lanciata da Eni per supportare le imprese e le filiere nel loro percorso di sostenibilità e favorirne la competitività.

Grazie all’integrazione tra la piattaforma Open-es e la soluzione SAP Ariba Supplier Risk, le funzioni Procurement delle aziende hanno l’opportunità di visualizzare su SAP i dati e le informazioni di sostenibilità dei fornitori, raccolte attraverso Open-es, al fine di agevolare processi di Vendor Risk Management e sourcing in un contesto di transizione.

Oggi, la sostenibilità è sempre più un fattore competitivo e chiave per il posizionamento di un’azienda e in questo contesto la collaborazione tra le imprese lungo le filiere assume un ruolo fondamentale.

Per facilitare questa collaborazione, Open-es ha scelto di unire il mondo industriale, finanziario, associativo e istituzionale in un’unica piattaforma digitale, che consente alle imprese di coinvolgere tutti gli attori lungo la loro catena del valore in un percorso di misurazione e miglioramento delle proprie performance. Attraverso un approccio aperto e orientato alla value chain, Open-es riunisce oggi oltre 38.000 imprese, in gran parte PMI, provenienti da 116 Paesi.

Con una registrazione semplice e gratuita alla piattaforma, le imprese accedono a un modello di valutazione trasparente, basato su metriche standard a copertura di tutti i settori. Attraverso un percorso guidato tutte le aziende possono creare e aggiornare la propria Carta d’Identità ESG, sulla base degli standard di riferimento internazionali e decidere con quali dei propri clienti condividere le informazioni.

Open-es e SAP Ariba

SAP Ariba Supplier Risk consente ai Responsabili del Procurement di prendere decisioni più efficaci e sicure, rendendo la due diligence del rischio una parte più semplice per il processo di approvvigionamento. La soluzione fornisce informazioni su oltre 200 tipi di rischio, come quelli ambientali, sociali e di governance, per guidare la scelta, la qualificazione, l’onboarding e la segmentazione dei fornitori, con un monitoraggio continuo e proattivo che riduce al minimo il rischio del fornitore nelle diverse fasi dell’acquisto.

L’integrazione di SAP Ariba Supplier Risk con Open-es consente di creare sinergie tra le informazioni presenti nei sistemi di Vendor Risk Management e quelle raccolte con Open-es, semplificando la gestione dei dati di sostenibilità dei fornitori e creando una soluzione unica ed integrata.

Stefano Fasani, Program Manager di Open-es, ha spiegato: “La collaborazione tra SAP e Open-es rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di consolidamento dell’interoperabilità della piattaforma, favorendo una gestione dei fornitori ancora più semplice ed efficace, dalla fase di selezione fino all’analisi delle performance e al supporto nel loro miglioramento. Questa iniziativa contribuisce ad aumentare l’offerta di soluzioni condivise e sempre più integrate, a supporto di una gestione collaborativa e responsabile delle filiere”.

“Siamo lieti di mettere la nostra esperienza al servizio dell’Alleanza Open-es. Con l’evolversi della tecnologia, le aziende vogliono utilizzare i nuovi sviluppi per semplificare e snellire i loro processi di acquisto”, ha commentato Paolo Brida, Head of Intelligent Spend Management di SAP Italia. “Inoltre, con il continuo aumento dei costi di gestione delle catene di approvvigionamento sostenibili, le imprese che lavorano con una logica sistemica con i propri partner possono sfruttare meglio le loro competenze, i loro servizi e beneficiare di uno scambio informativo sempre più accurato. Le soluzioni SAP per la gestione dei fornitori vanno proprio in questa direzione, aiutando i CPO a tenere sotto controllo il lifecycle dei partner e il rischio in un unico sistema”.