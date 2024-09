SentinelOne e Google Cloud si alleano per rafforzare la difesa basata sull’AI

SentinelOne, specialista a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, è uno dei vendor strategici per gli endpoint di Mandiant Consulting. Sulla base di questa preziosa partnership, SentinelOne e Google Cloud stanno consolidando la collaborazione per potenziare la difesa informatica delle imprese. Integrando la protezione avanzata in modalità autonoma e AI-driven degli endpoint di SentinelOne con l’approfondita attività di threat intelligence di Google Cloud, la partnership strategica consente ai clienti di migliorare la postura di sicurezza.

“Per supportare i clienti nel ridurre l’impatto delle minacce informatiche sul business e proteggere gli ambienti IT moderni, Google Cloud collabora con i leader del settore per proporre soluzioni altamente personalizzabili e guidate dall’intelligence”, ha dichiarato Sandra Joyce, Vice President di Google Threat Intelligence. “SentinelOne offre una piattaforma di cybersecurity all’avanguardia per garantire la ‘continuous delivery’ e l’integrazione di Google Threat Intelligence e dei servizi correlati. Ampliando la nostra collaborazione strategica, siamo in grado di fornire funzionalità di telemetria dinamiche e di AI generativa che favoriscono risultati più efficaci in materia di sicurezza”.

L’annuncio segna una nuova fase della partnership strategica tra SentinelOne e Google Cloud e, sulla scia di questa prima integrazione, le aziende condivideranno i dati di telemetria per fornire le informazioni più complete sulla sicurezza, consentendo alle imprese di potenziare la propria postura e di proteggersi dalle minacce attuali. Inoltre, SentinelOne utilizzerà questi dati con i sistemi Google Gemini 1.5 Pro e Flash per migliorare ulteriormente le funzionalità in modalità autonoma della propria Purple AI e della Singularity Platform.

“Google Cloud è leader nella security online e rappresenta il punto di riferimento per la fornitura di servizi online estremamente sicuri su una scala inedita”, ha dichiarato Ric Smith, Chief Technology and Product Officer di SentinelOne. “SentinelOne e Google Cloud condividono una mentalità che fa della sicurezza una priorità e, consolidando la collaborazione, stiamo integrando i migliori servizi di threat intelligence con la più avanzata piattaforma di protezione basata sull’AI per offrire una cybersecurity su scala infinita e a velocità macchina”. Questo porta l’intelligence di Google Cloud ai clienti di SentinelOne e la migliore protezione per gli endpoint di SentinelOne ai servizi di sicurezza gestiti di Mandiant”.