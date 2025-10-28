Sparkdit e ATON IT trasformano l’eCommerce con l’AI spiegabile

ATON IT, system integrator italiano con oltre vent’anni di esperienza nella trasformazione digitale, annuncia una nuova partnership strategica con Sparkdit, startup internazionale di intelligenza artificiale riconosciuta dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) come una delle Top 10 AI Startups 2024.

Sparkdit ha sviluppato una piattaforma di Decision Intelligence capace di simulare il ragionamento umano attraverso un approccio innovativo basato sui tradeoff: l’arte di bilanciare criteri e obiettivi diversi — come prezzo e qualità, rischio e rendimento, tempo e risorse — per supportare decisioni complesse in modo trasparente e personalizzato.

Un nuovo modo di decidere

Ogni scelta umana comporta compromessi: valutazioni implicite tra opzioni che non possono essere massimizzate contemporaneamente. Le piattaforme online, invece, si basano ancora su filtri statici e impersonali. Sparkdit nasce per colmare questo divario, consentendo agli utenti di ponderare e collegare criteri e priorità in tempo reale, grazie a interfacce interattive e intuitive — slider, bolle, comandi vocali — che instaurano un dialogo continuo tra desideri e suggerimenti del sistema.

La piattaforma è ideale per contesti complessi, dove è necessario bilanciare più variabili decisionali: dalla configurazione di prodotti personalizzati (hyper-personalization) alle raccomandazioni intelligenti in ambito e-commerce, healthcare, fintech, moda e pubblica amministrazione.

Decisioni spiegabili, risultati misurabili con l’AI di Sparkdit

A differenza dei tradizionali sistemi di raccomandazione, Sparkdit adotta una tecnologia di AI spiegabile (explainable AI) in grado di ricostruire e motivare ogni decisione. Gli utenti possono così comprendere, verificare e perfino mettere in discussione le raccomandazioni ricevute — un passo decisivo verso la costruzione di fiducia, il vero motore delle conversioni online.

Altro elemento distintivo è la tutela totale della privacy: Sparkdit non raccoglie dati personali, garantendo risultati avanzati nel pieno rispetto delle normative vigenti. I numeri confermano l’efficacia della piattaforma: presso un’importante azienda italiana, Sparkdit ha già aumentato il tasso di conversione di 1,84 volte e incrementato i ricavi del 21%, superando nettamente le soluzioni più diffuse sul mercato.

La Business Unit Digital Analytics & Engagement di ATON IT accompagnerà i clienti nell’intero percorso di adozione della piattaforma: dall’analisi iniziale all’integrazione operativa e al supporto continuativo.

Un team di eccellenza

Il team di Sparkdit riunisce esperienze di altissimo livello, maturate in realtà come Google, Oracle, MIT e Stanford. Insieme ad ATON IT, l’azienda punta ai settori più competitivi e in rapida evoluzione digitale, con l’obiettivo di accelerare l’adozione di soluzioni AI che rendano le decisioni più intelligenti, comprensibili e umane.

Dichiarazioni da Sparkdit e ATON IT

“Siamo entusiasti della partnership con ATON IT, che mira a trasformare l’e-commerce attraverso soluzioni di Decision Intelligence all’avanguardia. Insieme risponderemo alle crescenti esigenze di intelligenza artificiale del mercato italiano”, ha dichiarato Fadi Micaelian, CEO di Sparkdit.

“Con Sparkdit offriamo ai nostri clienti una tecnologia che non solo migliora concretamente le performance, ma ridefinisce il modo in cui le decisioni vengono interpretate e ottimizzate — restituendo alle persone libertà e consapevolezza. È una tecnologia che supporta, non impone. Questa collaborazione conferma il nostro impegno nel portare in Italia il futuro dell’AI applicata al business”, ha affermato Cristiano Magi, Business Unit Manager Digital Analytics & Engagement, ATON IT.