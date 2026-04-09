Stormshield e ERCOM lanciano una nuova soluzione VPN IPsec sovrana

Stormshield, specialista europeo nella cybersicurezza, ed ERCOM, azienda specializzata nella sicurezza digitale e società controllata di Thales, annunciano il lancio di un nuovo client VPN IPsec.

Questa nuova soluzione client VPN IPsec sovrana si presenta come offerta competitiva e sostenibile, in linea con i requisiti di sovranità, sicurezza e conformità di aziende e istituzioni. Si tratta di un’iniziativa che si distingue per le sue radici nazionali ed europee, guidata congiuntamente da due organizzazioni che fanno dell’autonomia strategica un principio guida.

Stormshield Client VPN IPsec è una soluzione di cifratura sovrana che rafforza il livello di protezione delle comunicazioni in conformità alle normative LPM e II901. Si integra perfettamente con le soluzioni Stormshield Network Security, che garantiscono comunicazioni sicure end-to-end per informazioni sensibili o classificate come “Restricted” (DR).

La nuova soluzione VPN è stata sviluppata da ERCOM, Stormshield ne curerà la commercializzazione a partire dal secondo trimestre 2026 attraverso la propria rete di partner.

Stormshield offre così una soluzione di accesso remoto sicuro, sovrana, end-to-end e multipiattaforma, basata sui gateway Stormshield Network Security.

Il prossimo passo è l’avvio della procedura di certificazione ANSSI.

Affidandosi a soluzioni sovrane e affidabili, aziende e organizzazioni possono garantire una protezione continua dei propri asset digitali sensibili.