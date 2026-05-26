Supply chain sotto controllo: la compliance diventa strategica

Nel mondo della gestione QHSE – Quality, Health, Safety & Environment – il tema della compliance non riguarda più soltanto il rispetto di normative e procedure interne. Oggi le aziende devono gestire supply chain sempre più articolate, reti di fornitori distribuite e processi che richiedono controllo costante, tracciabilità delle informazioni e capacità di intervenire rapidamente in caso di non conformità. In questo scenario, il controllo della filiera è diventato uno degli aspetti più strategici per le organizzazioni, soprattutto nei settori infrastrutturale e agroalimentare, dove qualità, sicurezza e conformità devono essere monitorate lungo tutta la catena del valore.

Le aziende oggi non devono soltanto verificare che un’attività venga svolta, ma devono poter dimostrare in modo puntuale a clienti, auditor, enti certificatori e autorità competenti, come è stata eseguita, raccogliendo evidenze documentali, fotografie, video e dati utili a certificare il rispetto di standard qualitativi, procedure operative e normative di riferimento. Questo aspetto è diventato ancora più rilevante alla luce di, obblighi di compliance e modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, che richiedono maggiore presidio, tracciabilità e capacità di documentare i processi.

L’approccio deve essere quello di adottare una piattaforma che l’azienda possa configurare in autonomia, senza interventi tecnici, e che supporti le organizzazioni nella digitalizzazione dei processi di audit, ispezione, verifica e controllo lungo tutta la supply chain, consentendo di raccogliere dati, documenti ed evidenze anche in modalità offline e sincronizzarli automaticamente non appena viene ripristinata la connettività.

La piattaforma deve permettere di monitorare in tempo reale fornitori, subfornitori e partner distribuiti su più livelli della catena del valore, generando scoring automatici, evidenziando eventuali criticità e attivando azioni correttive.

Uno degli scenari applicativi più significativi riguarda il settore agroalimentare, dove le aziende devono monitorare filiere anche internazionali spesso distribuite in aree remote e con connettività limitata. In questi contesti, la possibilità di raccogliere dati, fotografie, documenti e verifiche direttamente sul campo, con applicazioni intuitive e semplici da utilizzare che non richiedono percorsi complessi di formazione, consente alle organizzazioni di controllare il rispetto di standard qualitativi, sicurezza dei lavoratori e conformità dei processi lungo tutta la filiera.

Un altro ambito particolarmente rilevante è quello delle infrastrutture e dei cantieri, dove il controllo della sicurezza sul lavoro richiede verifiche continue sulle attività svolte da appaltatori e subappaltatori. Attraverso strumenti digitali dedicati ad audit e ispezioni, le aziende possono monitorare comportamenti a rischio, rilevare eventuali non conformità e intervenire tempestivamente, migliorando governance e capacità di controllo. La digitalizzazione dei controlli rappresenta un elemento chiave anche nel comparto della ristorazione organizzata, della distribuzione e del retail alimentare. La gestione di punti vendita distribuiti sul territorio richiede infatti strumenti in grado di standardizzare verifiche HACCP, controlli qualità e procedure legate alla sicurezza alimentare, centralizzando le informazioni, semplificando le attività di monitoraggio e agevolando interventi tempestivi.

Accanto alla raccolta del dato, diventa poi essenziale la capacità di trasformare le informazioni in evidenze strutturate e legalmente rilevanti. Verbali di audit, report ispettivi e documentazione di conformità devono poter supportare non solo le attività operative quotidiane, ma anche audit interni, certificazioni e obblighi normativi sempre più stringenti.

Archiva Group si inserisce in questo contesto con Checker, la piattaforma cloud sviluppata da Mitric pensata per supportare le attività di audit, Quality Management e HSE offrendo strumenti per la gestione delle informazioni, la tracciabilità dei processi e il controllo della compliance. Un approccio che consente alle aziende non solo di digitalizzare i controlli, ma anche di configurare in autonomia workflow, verifiche e processi sulla base delle proprie esigenze operative.