Trend Micro, specislita globale di cybersecurity, annuncia che la piattaforma di cybersecurity Trend Vision One sarà disponibile su AWS European Sovereign Cloud, il nuovo cloud indipendente europeo.

Questa nuova implementazione si basa sulla partnership di lunga data tra le aziende e sulla leadership di Trend Micro nella cybersecurity. La piattaforma di sicurezza informatica Trend Vision One sarà disponibile su AWS European Sovereign Cloud e supporterà la crescente base di clienti europei. Trend Vision One™ su AWS European Sovereign Cloud soddisferà le esigenze di sicurezza specifiche di enti governativi, organizzazioni nel settore della difesa, fornitori di infrastrutture critiche e aziende in mercati altamente regolamentati. La piattaforma, inoltre, risponderà alle esigenze di sovranità digitale mantenendo al contempo tutte le funzionalità di intelligenza artificiale.

AWS European Sovereign Cloud è un cloud sovrano completo di tutte le funzionalità, gestito in modo indipendente, supportato da solidi controlli tecnici, garanzie sovrane e tutele legali progettate per soddisfare le esigenze di governi e imprese europee. L’infrastruttura AWS European Sovereign Cloud è interamente situata all’interno dell’UE e opera indipendentemente dalle region esistenti. Le organizzazioni che utilizzano AWS European Sovereign Cloud traggono vantaggio da tutta la potenza di AWS, incluso il portfolio di servizi e la sicurezza, oltre a disponibilità, prestazioni, architettura familiare, API e innovazioni come il sistema AWS Nitro.

Trend Vision One su AWS European Sovereign Cloud continuerà a gestire l’esposizione al rischio informatico, le operazioni di sicurezza e la protezione su più livelli in maniera unificata, rispettando al contempo rigorose norme di sovranità e conformità. L’implementazione supporterà l’intera gamma di funzionalità di cybersecurity, tra cui rilevamento e risposta estesi (XDR), orchestrazione della sicurezza, automazione e risposta degli agenti (Agentic SOAR) e correlazione dell’intelligence sulle minacce.

“Nel panorama digitale odierno, le minacce informatiche sono sempre più sofisticate e le organizzazioni hanno bisogno di proteggersi in modo completo e integrato. Tuttavia, quelle che operano in settori altamente regolamentati, devono soddisfare severi requisiti di sovranità” afferma Salvatore Marcis, Country Manager di Trend Micro Italia. “Grazie a Trend Vision One su AWS European Sovereign Cloud, le organizzazioni potranno far leva sulle nostre capacità di sicurezza informatica proattive basate sull’intelligenza artificiale, soddisfacendo al contempo le esigenze di sovranità digitale. Il tutto, beneficiando della nostra partnership di lunga data con Amazon Web Services.”

La partnership tra AWS e Trend dura da oltre dieci anni e si contraddistingue per la sua storia di innovazione condivisa. Questa nuova collaborazione ha l’obiettivo di supportare i requisiti di sovranità digitale e sicurezza informatica delle organizzazioni e di accelerare la trasformazione digitale in Europa.