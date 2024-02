Un veterano degli hedge fund prevede che il Bitcoin (BTC) raggiungerà i 170.000 dollari entro il 2025; I titolari Polygon (MATIC) Salta la nave per scambiare Game Changer Pullix (PLX)

Il fondatore di SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, prevede che Bitcoin potrebbe raggiungere i 170.000 dollari entro il prossimo anno, considerando i record raggiunti in passato. Con queste previsioni ottimistiche per Bitcoin, gli investitori attendono con impazienza il potenziale rialzo della criptovaluta, dato che il suo prezzo ha mostrato una promessa significativa in vista del prossimo dimezzamento di aprile.

Nel frattempo, Polygon sta attualmente registrando un calo mensile poiché i possessori di MATIC cercano rapidamente conforto nella prevendita di Pullix (PLX), credendo nel potenziale unico della piattaforma di classificarsi tra i migliori investimenti in criptovalute quest’anno.

Anthony Scaramucci prevede un futuro brillante per il prezzo del Bitcoin dopo il suo dimezzamento

Anthony Scaramucci evidenzia l’impatto del dimezzamento, suggerendo che il prezzo 18 mesi dopo è quattro volte il prezzo del giorno dell’halving: una tendenza notevole.

Secondo Saramucci, se avessi $ 50.000 o $ 60.000 il giorno del dimezzamento, potresti vedere un potenziale aumento rispettivamente a $ 200.000 o $ 240.000 in 18 mesi. Se Bitcoin dovesse mantenere la sua attuale fascia di prezzo compresa tra $ 41.000 e $ 43.000 fino al giorno del suo dimezzamento, il suo prezzo potrebbe potenzialmente raggiungere i $ 170.000.

Bitcoin è tenuto in grande attesa poiché molti investitori e istituzioni stanno aspettando di vedere il futuro del mercato delle criptovalute dopo il dimezzamento di BTC. Essenzialmente Bitcoin è posizionato per un prezzo futuro sicuramente migliore, poiché è in testa alle principali criptovalute.

La corsa di Polygon (MATIC) a 1 dollaro potrebbe non avvenire fino a dopo l’halving di Bitcoin

Polygon ha registrato un calo mensile che ha rallentato la sua corsa a 1 dollaro. Polygon attualmente ha un prezzo settimanale compreso tra $ 0,73 e $ 0,83, tuttavia Polygon ha registrato un aumento sostanziale del 9,51% negli ultimi 7 giorni.

Polygon MATIC è attualmente una delle principali criptovalute che dovrebbe aumentare quest’anno, tuttavia le recenti fluttuazioni che Polygon ha iniziato ad affrontare quest’anno potrebbero rallentare MATIC. Indipendentemente da ciò, fortunatamente Polygon ha appena guadagnato oltre il 20% in TVL.

Polygon MATIC potrebbe anche essere posizionata per guadagni di investimento più elevati, la posizione della moneta come una delle migliori criptovalute da acquistare grazie alla sua tecnologia blockchain di livello successivo che supporta più tipi di applicazioni. Ciò rende Polygon un forte contendente per un aumento di valore nel 2024.

Pullix (PLX) continua ad attirare l’attenzione mentre gli investitori di Polygon affollano la sua prevendita

Mentre Polygon declina e Bitcoin si mostra promettente, Pullix (PLX) sta guadagnando slancio, attirando una significativa attenzione degli investitori. Pullix si distingue affrontando i problemi di sicurezza prevalenti negli scambi. Prevede di istituire uno scambio non custodito, con la possibilità di negoziare su più mercati (FX, materie prime, criptovalute), dando agli investitori il controllo sui propri asset e rafforzando la fiducia che gli dà il potenziale per diventare il miglior investimento in criptovalute quest’anno.

La piattaforma introduce vari sistemi di ricompensa, tra cui yield farming, staking e premi in omaggio, fornendo strade per il reddito passivo. L’attuale concorso Meme offre premi allettanti, con un primo premio di $ 250.

Il token di utilità nativo, PLX, un token ERC20, ha un prezzo di $ 0,10 e offre un bonus del 10% sugli acquisti a questo tasso. Gli analisti prevedono un aumento del 50% per Pullix a febbraio, seguito da un notevole aumento del 200% dopo la prevendita e un impressionante aumento di 40 volte al momento del lancio.

Per ulteriori informazioni sulla prevendita di Pullix potete vedere i link seguenti:

