HR: il ruolo della digitalizzazione nella crescita delle PMI italiane

Factorial, azienda specializzata nelle soluzioni per la gestione delle risorse umane, in collaborazione con Beyond Research Group, ha pubblicato il report “Il ruolo chiave della digitalizzazione HR nella crescita delle PMI italiane”. Lo studio, basato su un campione rappresentativo di 200 PMI italiane, analizza come l’adozione di soluzioni digitali nel campo delle risorse umane possa influire positivamente sull’efficienza operativa e sulla crescita del settore.

Le PMI italiane rappresentano oltre il 75% dell’imprenditoria nazionale, ma solo il 18% ha digitalizzato i processi HR. Tuttavia, il 33% delle aziende ritiene che l’adozione di tecnologie digitali sia essenziale per migliorare la produttività. Il report evidenzia come la digitalizzazione possa liberare risorse significative: ad esempio, le PMI che adottano soluzioni digitali di Human Resources risparmiano fino a 40 ore di lavoro al mese, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i costi.

I principali risultati del report includono:

Riduzione dei tempi di lavoro: la digitalizzazione permette di risparmiare in media una giornata lavorativa alla settimana per le attività HR.

Risparmio sui costi: il 20% delle PMI che ha adottato soluzioni digitali HR ha registrato una riduzione significativa dei costi operativi.

ROI significativo: le PMI che hanno digitalizzato i processi HR riportano un ROI medio del 19%.