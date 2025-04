Autostrade per l’Italia trasforma i servizi con ServiceNow

ServiceNow, la piattaforma AI per la business transformation annuncia che Autostrade per l’Italia, il principale concessionario italiano per la costruzione e la gestione delle autostrade a pedaggio, ha scelto la sua piattaforma per migliorare i servizi interni e quelli rivolti agli automobilisti.

Le soluzioni ServiceNow implementate da Autostrade per l’Italia

L’azienda ha implementato Discovery, Mappatura dei servizi, Gestione eventi e Area di lavoro operazioni servizi con funzionalità di monitoraggio degli eventi per visualizzare il loro impatto attraverso 1.000 mappe servizi. L’intelligence integrata e il supporto per un modello di dati unificato nella Now Platform di ServiceNow, aiutano Autostrade per l’Italia ad automatizzare le attività per ridurre il rischio di perdere il controllo degli asset, che può rappresentare un problema significativo con le applicazioni distribuite su vari cloud.

I Servizi Specialistici di ServiceNow hanno guidato l’implementazione di modelli di servizi e integrazioni per la compilazione del CMDB e aiutano inoltre Autostrade per l’Italia a monitorare tutte le applicazioni distribuite in più ambienti, cloud e piattaforme al di fuori del perimetro aziendale.

Il passaggio al cloud ServiceNow ha ridotto la responsabilità dell’installazione di patch e aggiornamenti su server e sistemi operativi che, insieme agli aggiornamenti delle applicazioni, richiedevano ogni anno molteplici interventi di manutenzione.

Per quanto riguarda la Now Platform, Gestione operazioni IT e Gestione servizi IT sono stati distribuiti nell’ambito di una strategia di operazione del servizio connessa e unificata. Un portale moderno fornisce un front-end migliorato e un catalogo di servizi IT semplificato per tutti i dipendenti, consentendo di aumentare significativamente la velocità di risoluzione.

Le esperienze migliorano con il supporto della GenAI

Autostrade per l’Italia misura inoltre le interruzioni delle applicazioni e calcola i livelli di servizio, per tutte le applicazioni, con la Now Platform. I malfunzionamenti attivano allarmi, evidenziando situazioni anomale attraverso l’Area di lavoro operazioni servizi. In questo ambiente ben definito, agenti e operatori hanno una visione completa delle operazioni e dei servizi.

Agenti e operatori possono gestire facilmente un evento, mettere in correlazione problemi ed eventi di servizio e vederne l’impatto sulla mappa.

In Autostrade per l’Italia, continuano le trasformazioni massive in quanto l’azienda ricopre un ruolo di leadership nel campo della mobilità sostenibile, sicura ed efficiente. Nell’IT, nell’automazione e nell’innovazione, con l’attenzione rivolta agli usi strategici dell’intelligenza artificiale generativa, l’azienda continuerà a migliorare l’esperienza dei dipendenti, i tempi di risoluzione, l’affidabilità dei sistemi e a mantenere auto e camion in movimento.