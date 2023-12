Baglioni Group sceglie Talentia Software

Talentia Software, specialista nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle risorse umane e finanziarie per le imprese di medie e grandi dimensioni, ha affiancato Baglioni, Gruppo industriale italiano d’eccellenza nella produzione di contenitori a pressione per i gas compressi, nella digitalizzazione dei processi di Finance Controlling grazie all’adozione di Talentia CPM.

Il Gruppo Baglioni, nato nel 1968 in Piemonte, realizza apparecchi a pressione in acciaio al carbonio e inox di altissima qualità per i mercati dei serbatoi per aria compressa, trattamento dell’aria – filtrazione, criogenia e Oil&Gas.

Con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato di 160 milioni di euro nel 2022, Baglioni opera a livello globale con 3 divisioni e 9 stabilimenti produttivi tra Italia, Stati Uniti e Cina.

Nel 2013 Baglioni aveva in dotazione sistemi ERP diversi con database frammentati. Si trattava di un gestionale non idoneo al consolidamento dei dati che richiedeva una forte manualità nelle riclassifiche e produceva reporting non omogenei. Le chiusure non erano tempestive, le statistiche intercompany venivano riconciliate solo a fine anno.

L’azienda chiaramente necessitava di una soluzione in grado di fornire tempestivamente dati a supporto del processo decisionale, reporting interno ed esterno omogeneo, generazione del consolidato mensile, nonché la velocizzazione nella procedura di approvazione dei bilanci e la possibilità di redigere business plan efficienti.

Nel 2014 Baglioni entra in contatto con Talentia Software che ha fatto propria la sfida di affiancare l’azienda nella digitalizzazione dei processi. Da allora, grazie all’adozione della piattaforma Talentia CPM è stato intrapreso un percorso di profonda trasformazione che, nel corso degli anni, ha portato Baglioni oggi ad avere dati omogenei e comparabili che consentono di prendere decisioni tempestive, ad una forte velocizzazione del budgeting e del forecasting, ad avere il consolidato gestionale entro il 20 del mese e il bilancio approvato entro aprile. Lo scorso anno è stato messo a regime anche il salary planning, per elaborare e gestire al meglio il budget HR e attuare una pianificazione salariale efficace, mentre oggi le due aziende stanno collaborando alla stesura del bilancio di sostenibilità.

“Siamo estremamente soddisfatti della collaborazione con Talentia Software. Grazie a Talentia CPM, abbiamo a disposizione dati affidabili, che ci consentono un’estrema tempestività nei processi decisionali e una significativa accelerazione nei budgeting e consolidamenti”, racconta Stefano Dell’Era, Head of Controlling di Baglioni Group.

“La collaborazione con Baglioni Group ci conferma la validità della nostra soluzione di Corporate Performance Management –, commenta Pascal Palmisciano, CPM Professional Service Director di Talentia Software. – Le possibili applicazioni della nostra piattaforma di reporting finanziario sono in grado di rispondere alle più svariate richieste del cliente e consentono di rendere le informazioni più affidabili, di aumentare la produttività e migliorare i processi decisionali”.

Talentia Corporate Performance Management (CPM) è una piattaforma di reporting finanziario che realizza anche l’analisi di business, il processo di budgeting, il forecast, il consolidamento e la rendicontazione ESG, rendendo le informazioni più affidabili, aumentando la produttività e migliorando i processi decisionali.