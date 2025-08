BASF cresce e guarda al futuro con SAP S/4HANA Cloud

SAP ha annunciato che l’azienda chimica BASF, ha avviato il proprio percorso di trasformazione basato su SAP S/4HANA Cloud Private Edition.

Cliente di lunga data di SAP, BASF ha adottato un’infrastruttura ibrida per integrare SAP S/4HANA Cloud nei propri vasti sistemi informativi, riducendo al contempo la complessità della gestione on-premise. Con l’adozione di una strategia di clean core, ogni nuova personalizzazione o estensione funzionale sarà predisposta per il cloud, semplificando la manutenzione e le attività di gestione del sistema nel lungo termine.

Perché BASF ha scelto SAP?

BASF ha scelto SAP S/4HANA Cloud per sfruttare le più recenti innovazioni in ambito intelligenza artificiale e soluzioni per la sostenibilità. Il primo dei nuovi sistemi basati su SAP S/4HANA Cloud è già operativo. Una volta completata l’implementazione degli altri sistemi, l’azienda potrà beneficiare di operazioni più snelle, accesso a dati in tempo reale, migliori capacità decisionali e maggiore flessibilità per adattarsi rapidamente alle evoluzioni del mercato. Dopo aver attivato recentemente il copilot Joule per i primi casi d’uso nelle soluzioni SAP SuccessFactors, BASF sta valutando ulteriori applicazioni per i suoi processi di business principali.

Dichiarazioni

“Siamo orgogliosi di affiancare BASF in questo percorso di trasformazione”, ha dichiarato Thomas Saueressig, membro dell’Executive Board di SAP, Customer Services & Delivery. “Scegliendo SAP S/4HANA Cloud, l’azienda sta gettando basi solide per la crescita e l’innovazione futura. La possibilità di sfruttare un clean core e processi standardizzati offrirà a BASF l’agilità e la resilienza necessarie per prosperare nell’attuale contesto economico dinamico”.