Bianchi si digitalizza con Horsa For

Bianchi, storico e prestigioso marchio di biciclette con oltre 130 anni di storia, ha affidato a Horsa For, la divisione di Horsa specializzata e focalizzata sui servizi e le soluzioni software Infor, lo sviluppo della propria infrastruttura IT a supporto del suo piano di crescita internazionale.

Complice l’emergenza pandemica, ma anche una riscoperta del mondo delle due ruote e di un modello sostenibile di mobilità, la domanda del mercato di biciclette è cresciuta costantemente negli ultimi anni, portando Bianchi a investire importanti risorse per ampliare e innovare la produzione. Vanno in questa direzione le scelte di aprire nuove filiali all’estero (in USA e Turchia), realizzare un nuovo sito produttivo nella sede storica di Treviglio, inaugurato nel 2022, e avviare una nuova piattaforma di e-commerce.

Una accelerazione strategica che non poteva prescindere da una adeguata infrastruttura tecnologica, in grado di garantire – in modo rapido e flessibile – la gestione delle nuove modalità di business e l’integrazione delle soluzioni precedentemente implementate nelle varie aree dell’azienda.

La scelta di Horsa For come partner tecnologico in questa evoluzione è stata la naturale conseguenza di una partnership che dura da diversi anni: oltre alla approfondita conoscenza del business e dei processi di Bianchi, Horsa For ha messo a disposizione del cliente la sua capacità di supporto a livello internazionale e le sue competenze nelle applicazioni e servizi di Infor, vera tecnologia abilitante del progetto.

La scelta di adottare la soluzione ERP Infor M3, che negli anni ha supportato Bianchi nei processi aziendali, si è infatti rivelata vincente per il compimento dell’evoluzione digitale dell’azienda nel momento in cui si sono dovute implementare le nuove realtà estere e integrare le soluzioni best of breed nel nuovo insediamento produttivo e la nuova piattaforma di e-commerce.

Più in particolare, basandosi sulla piattaforma Infor OS, Horsa For ha realizzato la connessione tra i vari sistemi con standard di mercato che ne facilitassero anche in futuro la manutenzione e l’evoluzione, rispettando le tempistiche e gli elevati standard richiesti da Bianchi.

Oltre a questo, è stato realizzato un progetto per agevolare la gestione massiva dei dati interna all’azienda, snellendo e velocizzando le operazioni quotidiane degli utenti.

“L’utilizzo delle soluzioni Infor ci permetterà di fare evolvere ancora di più l’azienda dal punto di vista tecnologico, garantendo ulteriore flessibilità, sicurezza e scalabilità. Siamo orgogliosi di poter sostenere la crescita e l’innovazione digitale di un marchio così prestigioso come Bianchi, in Italia e all’estero” ha commentato Marco Marchesi, Sales Director di Horsa For.

“Con Horsa For abbiamo intrapreso un percorso di trasformazione digitale, ricco di complessità e sfide, basato sui fatti e sull’efficienza. Grazie ad Horsa For, nostro partner tecnologico, lo abbiamo affrontato con velocità e precisione, e già ci stiamo muovendo su nuovi progetti innovativi” ha commentato Mauro Toso, Chief Information Officer di Bianchi.