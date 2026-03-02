Coop Alleanza 3.0 accelera i propri processi grazie a SAP e al supporto di Accenture

SAP ha completato un importante progetto pluriennale che vede per Coop Alleanza 3.0 la conclusione di un percorso di trasformazione che va oltre il rinnovamento tecnologico: un’iniziativa che ha ripensato in modo organico processi, responsabilità e modalità operative, rendendoli più uniformi e governabili lungo l’intera catena del valore.

Il progetto, che si fonda sul sistema gestionale SAP S/4HANA e SAP Business Technology Platform (BTP), è stato realizzato dalla divisione Servizi di SAP, con il supporto di Accenture nelle fasi di disegno e implementazione, e ha coinvolto trasversalmente tutte le funzioni della Cooperativa con un focus particolare su supply chain, direzione commerciale e area amministrativo-finanziaria.

Coop Alleanza 3.0 è la più grande cooperativa di consumo d’Europa, parte del Sistema Coop, con una presenza in otto regioni d’Italia; una rete di quasi 350 punti vendita e una base sociale composta da oltre 2,2 milioni di Soci. In un contesto reso complesso dalla stratificazione storica dei sistemi e delle procedure, anche per effetto delle fusioni e integrazioni che hanno portato la Cooperativa all’assetto attuale, l’obiettivo dell’iniziativa è stato standardizzare e uniformare i processi interni, ridurre le eccezioni e le personalizzazioni e, in generale, costruire una base comune per lavorare in modo più efficiente, così da migliorare il servizio a vantaggio di Soci e consumatori.

Luca Girotti, CIO di Coop Alleanza 3.0: “Questo progetto non è soltanto tecnologico: è stato un percorso di cambiamento che ha coinvolto l’intera organizzazione. Abbiamo trasformato radicalmente i nostri processi per tutta la filiera di approvvigionamento e distribuzione delle merci con un’integrazione end-to-end. Abbiamo lavorato alla standardizzazione dei processi semplificando ed efficientando le attività. La nuova governance del margine, in particolare, ci consente una lettura più accurata delle performance rendendo possibile un approccio commerciale più reattivo e consono alle dinamiche di mercato attuali. Infine, l’esperienza di un prodotto come SAP e la potenza del Cloud Google ci hanno permesso di superare l’obsolescenza e il gap tecnologico in ambito di sicurezza, scalabilità e resilienza”.

Davide Salsi, Customer Services & Delivery Director di SAP Italia: “Quando un’organizzazione può contare su processi più coerenti e dati affidabili, aumenta la capacità di governare il business e di reagire con tempestività. Il percorso di Coop Alleanza 3.0 mostra come un sistema gestionale avanzato come SAP S/4HANA possa essere una leva concreta di trasformazione, abilitando un modo di lavorare più integrato e orientato alle scelte. La capacità di adattamento al contesto aziendale e la possibilità di adeguare flussi e processi attraverso SAP BTP rende più semplice e veloce l’adozione dell’ERP sfruttando al massimo le funzionalità out of the box”.

Alberto Pozzi, Responsabile Industry Consumer di Accenture Italia: “La tecnologia è il fattore abilitante del cambiamento, ma è la trasformazione dei processi e delle modalità operative a generare valore nel tempo, anche per i consumatori. In questo contesto, Accenture ha affiancato Coop Alleanza 3.0 nel disegno e nell’implementazione di questo percorso per migliorare la qualità e l’affidabilità dei dati, supportare decisioni più rapide e consapevoli e aumentare la competitività sul mercato”.

Il progetto si è sviluppato per fasi: prima la componente finance e poi la componente “merci” andata live a gennaio 2026. L’evoluzione complessiva ha rafforzato tre benefici chiave: maggiore velocità decisionale, dati più puntuali e una governance del margine più robusta, in grado di sostenere scelte commerciali più veloci e un time-to-market più efficace.

Con il completamento di questa fase, Coop Alleanza 3.0 rafforza le proprie capacità operative e crea le condizioni per una nuova stagione di innovazione. Processi integrati e governance del dato diventano infatti il terreno abilitante per l’introduzione di soluzioni di intelligenza artificiale e modelli predittivi, destinati a sostenere un processo decisionale sempre più proattivo e data-driven.