FBD Insurance: sicurezza gestita per i dati di 550.000 clienti grazie a Integrity360

FBD Insurance, la principale compagnia di assicurazioni irlandese, ha affidato a Integrity360 la gestione di servizi di cybersecurity complementari tra loro:

– un managed firewall service, sviluppato insieme ai partner tecnologici di Integrity360, che copre il perimetro difensivo e ne assorbe la gestione quotidiana;

– un servizio gestito di threat and vulnerability management, pensato in modo specifico per rafforzare l’allineamento ai requisiti DORA;

– un monitoraggio continuo, ventiquattro ore su ventiquattro, con presa in carico immediata in caso di incidente.

FBD Insurance ha oltre 500.000 clienti in Irlanda. Fondata negli anni Sessanta da agricoltori per gli agricoltori, l’azienda è oggi un operatore di primo piano nei rami auto, casa, business, agricoltura e veicoli commerciali. Opera dalla sede centrale di Dublino attraverso una rete di 34 filiali sul territorio nazionale e un contact centre di grandi dimensioni a Mullingar, con circa 1.000 dipendenti.

FBD si trovava di fronte a una duplice pressione: da un lato l’evoluzione delle tecniche di attacco, dall’altro un quadro regolamentare in espansione, in particolare il regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act) sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario.

L’irrigidimento normativo, pur alzando gli standard complessivi del comparto, aggiunge un livello di complessità alle operazioni quotidiane, e FBD aveva bisogno di aumentare visibilità e controllo sui propri strumenti difensivi senza gravare ulteriormente sui team interni, già impegnati su diverse priorità strategiche.

Le soluzioni implementate da Integrity360 sono progettate per monitorare e mitigare i rischi di cybersecurity in modo proattivo, e scalare insieme alla crescita dell’azienda. Esse offrono:

– Protezione dei dati – I dati riservati di oltre mezzo milione di clienti irlandesi sono protetti su tutte le linee di business: casa, auto, viaggi e vita.

– Conformità normativa – La soluzione garantisce l’aderenza a un panorama regolamentare in evoluzione, che include DORA, e riduce l’onere di un adeguamento continuo.

– Visibilità e controllo – FBD dispone di un controllo molto più granulare sugli strumenti difensivi, affiancato da consulenza specialistica.

– Analisi e decisioni informate – Insight e analytics più profondi supportano il processo decisionale in materia di sicurezza.

– Efficienza operativa – La riduzione del carico sui team interni consente ai 1.000 dipendenti di FBD di concentrarsi sulle priorità strategiche.

“Il rafforzamento normativo porta a standard migliori e a un maggiore allineamento nel settore dei servizi finanziari, ma aggiunge un nuovo livello di complessità alle operazioni quotidiane. Integrity360 unisce la profonda competenza nella cybersecurity a una solida conoscenza dei settori fortemente regolamentati come quello assicurativo, per cui la partnership è stata una scelta naturale. Oggi abbiamo maggior controllo e visibilità sugli strumenti difensivi, e possiamo accedere in qualsiasi momento a una consulenza esperta. Questo ci permette di restare competitivi in un settore in rapido movimento e di offrire ai clienti un servizio sicuro”, ha affermato Enda Kyne, Chief Technology and Operations Officer di FBD Insurance

Con l’evolvere delle minacce, Integrity360 e FBD prevedono di estendere la collaborazione a due aree ulteriori: threat intelligence avanzata e cloud security.