Il Gruppo Arvedi guarda al futuro con le soluzioni SAP

Il Gruppo Arvedi è uno dei principali gruppi siderurgici europei. Fondato nel 1963 a Cremona, è specializzato nella produzione e trasformazione di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile, con una forte vocazione all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. Il Gruppo conta 6400 dipendenti e produce e trasforma oltre 5 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici, con un fatturato consolidato di circa 6 miliardi di euro.

Il progetto ARIES: innovazione e centralità del dato

In un contesto normativo e di mercato mutevole, caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici, dalla necessità di semplificare e integrare i processi aziendali, il Gruppo Arvedi ha avviato un ampio programma di trasformazione: il progetto ARIES, Arvedi Innovazione Evoluzione Soluzioni. L’iniziativa coinvolge tutti gli ambiti dell’organizzazione – dal modello di gestione alla tecnologia da adottare – con l’obiettivo di ridurre la frammentazione, favorire la collaborazione e far leva sull’innovazione per aumentare efficienza e competitività.

“Il progetto ARIES parla di innovazione, evoluzione di processo, metodo, sistemi e soluzioni a 360° su tutto il contesto aziendale, non escludendo nessun dipartimento o gruppo di lavoro. Si fonda sul valore del dato e sulla necessità di flussi di lavoro integrati, basati su processi e sistemi avanzati, su una maggior centralizzazione per diminuire la frammentazione e per tradurre la visione in azione concreta” ha dichiarato Omar Moser, Head of Transformation del Gruppo Arvedi.

Il percorso di trasformazione digitale del Gruppo Arvedi con SAP

L’esigenza di ridurre la complessità ha portato il Gruppo Arvedi a scegliere le soluzioni SAP, ponendo al centro il passaggio a SAP Cloud ERP, con un approccio greenfield, che consentirà di riprogettare l’infrastruttura tecnologica con una logica “back to standard”, ridisegnando i processi e identificando eventuali inefficienze. La prima fase di implementazione sarà ultimata nel corso del 2027 e riguarderà l’area dedicata alla produzione di tubi.

L’adozione delle tecnologie SAP, parte integrante del progetto ARIES, coinvolgerà aree chiave dell’azienda:

– processi finanziari-amministrativi, con l’introduzione di SAP Cloud ERP all’interno del percorso RISE with SAP con particolare focus sull’area Controllo di Gestione e sistemi per la pianificazione con il modulo Production Planning e Detailed Scheduling

– processi di pianificazione della supply chain con SAP Integrated Business Planning

– gestione magazzino con SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM)

– produzione con SAP Digital Manufacturing, che a tendere andrà a sostituire i MES in azienda

– data strategy con SAP Business Data Cloud.

“Il progetto SAP non rappresenta solo un cambiamento tecnologico, ma anche organizzativo: i nuovi processi promuovono modalità di collaborazione più agili e connesse che potranno fungere da catalizzatore per ulteriori evoluzioni future” ha aggiunto il Dott. Mario Arvedi Caldonazzo, CEO del Gruppo Arvedi.

Per la realizzazione del progetto, il Gruppo Arvedi si avvale del supporto dei partner Regesta-Clarex e Syscons.

“Il rapporto tra il Gruppo Arvedi e Regesta è una storia di fiducia e collaborazione che dura da oltre 25 anni e che oggi compie un ulteriore passo avanti, con un percorso di trasformazione digitale orientato al futuro”, afferma Francesco Brunelli, Presidente di Regesta e Clarex. “Partecipare a un progetto così strategico, che integra piattaforme SAP di nuova generazione e tecnologie di intelligenza artificiale, è per noi motivo di grande soddisfazione e responsabilità”.

“Essere parte di un progetto così innovativo e ambizioso rappresenta per noi una sfida importante, che affronteremo affiancando il Gruppo Arvedi con i nostri migliori professionisti”, afferma Gianni Pelizzo, CEO di Syscons. “Accompagnare le aziende italiane nei percorsi di evoluzione delle piattaforme di Smart Manufacturing e Supply Chain è parte integrante del DNA di Syscons, così come l’impegno a trasformare obiettivi industriali complessi in soluzioni operative solide e sostenibili nel tempo”.

ARIA: l’intelligenza artificiale per il futuro di Arvedi

Il Gruppo Arvedi guarda al futuro puntando sull’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) all’interno dell’organizzazione, attraverso diverse progettualità già attive che spaziano dagli ambiti manutentivi a quelli amministrativi. Un centro di competenza dedicato coordina queste iniziative, riunite sotto un unico programma: ARIA – Arvedi Intelligenza Artificiale.

Il Gruppo prevede di introdurre soluzioni di AI agentica adottando il copilota AI di SAP, Joule, e i Joule Agent, che si basano sulla profonda conoscenza dei processi di SAP e sono integrati nelle diverse funzioni aziendali per accelerare flussi di lavoro e generare valore reale per gli utenti.

“Siamo entusiasti che il Gruppo Arvedi abbia scelto SAP come partner per il proprio percorso di trasformazione digitale. Il progetto ARIES rappresenta un esempio virtuoso di come l’innovazione possa abilitare una gestione integrata e innovativa. Arvedi è un’eccellenza della tradizione industriale italiana, ed è per noi un onore accompagnare l’azienda anche nell’esplorazione e nell’integrazione dell’intelligenza artificiale. Grazie a SAP Joule e ai Joule Agent, i processi potranno diventare ancora più intelligenti e sostenibili, ponendo solide basi per affrontare con successo le sfide future del settore siderurgico” ha affermato Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia.