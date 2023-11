Iren ottimizza la raccolta dei rifiuti ingombranti grazie a Minsait

Minsait, società del Gruppo Indra, ha presentato la soluzione per il monitoraggio dei processi relativi alla raccolta dei rifiuti ingombranti di Iren Ambiente, la business unit del Gruppo Iren che si occupa del trattamento dei rifiuti. La soluzione, basata sulla Business Technology Platform (BTP) di SAP, permetterà di ottimizzare i processi operativi, con un impatto positivo sugli utenti grazie a un servizio di raccolta rifiuti ancora più efficiente. La presentazione è avvenuta durante l’evento SAP NOW, che si è tenuto a Milano il 26 ottobre.

Attraverso le nuove funzionalità della soluzione, i professionisti di Iren Ambiente potranno monitorare in tempo reale le prenotazioni e le segnalazioni che arrivano dai cittadini, visualizzando su una mappa i luoghi di intervento e pianificando gli interventi in modo più ottimizzato.

Ogni anno Iren Ambiente gestisce oltre 3,7 milioni di tonnellate di rifiuti e serve oltre 3,8 milioni di cittadini in 418 comuni. Grazie al progetto di Minsait, Iren Ambiente potrà migliorare ulteriormente le proprie attività di raccolta di rifiuti ingombranti, a vantaggio degli utenti, delle comunità e dei territori. Inoltre, grazie a un’interfaccia performante e user-friendly, i vantaggi saranno estesi anche agli operatori di Iren Ambiente.

Oltre a ciò, la soluzione permetterà all’azienda di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di business in compliance con le normative stabilite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), grazie a un’omogeneizzazione dei dati provenienti da sistemi diversi.

“Il progetto che stiamo portando avanti con Iren rappresenta un passo importante della multiutility verso un futuro di maggior efficienza e soddisfazione degli utenti. Il progetto della dashboard avvisi è un ulteriore step verso un’innovazione intelligente e una sinergia tra sistemi, fondamentale per prosperare nel mercato competitivo dell’energia”, ha affermato Massimiliano Marinacci, direttore dell’area SAP di Minsait in Italia, durante la presentazione del progetto a SAP NOW.

Minsait, Gold Partner di SAP, fa parte del prestigioso gruppo di aziende “SAP Global Service Partner”, che riunisce le società con cui SAP ha il livello più alto di collaborazione, con l’obiettivo di aiutare i propri clienti a progettare, implementare e integrare soluzioni, ottimizzando i processi di business e fornendo servizi di consulenza strategica.