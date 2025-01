Novomatic Italia automatizza la gestione della tesoreria con Piteco

La digitalizzazione dei processi ha portato, e lo fa tutt’ora, enormi vantaggi alle aziende di tutti i settori, anche e soprattutto per quanto riguarda l’aspetto finanziario. Lo sa bene Novomatic Italia, parte del gruppo Novomatic AG, che con oltre 300 luoghi di gioco autorizzati su tutto il territorio nazionale e 4.000 dipendenti e data la complessità dell’azienda e del settore in cui opera, ha intrapreso un percorso di trasformazione digitale della propria tesoreria.

Nel settore del gaming, fortemente regolamentato e caratterizzato da grandi volumi operativi, una gestione finanziaria efficiente rappresenta una leva strategica per sostenere l’innovazione e la competitività. Per questo Novomatic Italia ha scelto Piteco, software house italiana di soluzioni gestionali per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria. Grazie all’implementazione di strumenti innovativi e a una visione condivisa, il progetto ha portato risultati significativi, rispondendo con efficacia alle complesse necessità di uno dei maggiori operatori nel settore.

Le sfide di Novomatic Italia: una realtà complessa e dinamica

Con oltre 300 punti gioco, 50 conti correnti e più di 4.000 movimenti bancari giornalieri da riconciliare, la tesoreria di Novomatic Italia si confronta quotidianamente con operazioni distribuite su molteplici business: dalla gestione delle sale da gioco alle procedure legate all’Istituto di Pagamento Admiral Pay.

La soluzione per Novomatic Italia? Piteco come alleato strategico

L’implementazione delle tecnologie e soluzioni di Piteco, unite al know-how sviluppato in 40 anni di presenza sul mercato, ha permesso a Novomatic Italia di ottimizzare e automatizzare processi chiave come la riconciliazione bancaria e le disposizioni di pagamento.

In meno di tre mesi, Novomatic è passata da una gestione frammentata e ancora manuale a un sistema centralizzato e integrato, capace di garantire una riconciliazione automatica del 90% dei movimenti bancari, pari a circa 3.600 transazioni al giorno. Il nuovo sistema ha permesso un risparmio di tempo dell’80% nella gestione dei pagamenti, riducendo errori operativi e migliorando l’affidabilità dei dati e dei controlli. Prima dell’introduzione delle soluzioni Piteco, processi come la riconciliazione bancaria richiedevano ore di lavoro giornaliere e molteplici accessi manuali ai sistemi di home banking; oggi tutte le operazioni avvengono in pochi clic, liberando risorse per attività strategiche.

Future evoluzioni: IBAN Check

Oltre alla riduzione dei tempi e alla semplificazione delle operazioni, il nuovo sistema adottato da Novomatic Italia ha migliorato significativamente la sicurezza e il controllo, cruciali per un settore regolamentato come quello del gaming. Sono in corso progetti per integrare nuove funzionalità e ampliare il raggio d’azione del sistema di tesoreria, con l’obiettivo di centralizzare tutte le attività finanziarie e amministrative in un’unica piattaforma e funzionalità avanzate come l’archivio delle fideiussioni e l’integrazione di strumenti come PagoPA e IBAN Check garantiranno presto un ulteriore valore aggiunto.

L’IBAN Check, in particolare tra le innovazioni più promettenti in fase di implementazione e che vede Novomatic tra le prime aziende del settore a adottarla, permetterà di verificare automaticamente la corrispondenza tra il codice IBAN e il titolare del conto. Questo rappresenta un passo avanti significativo per prevenire errori e tutelare l’azienda da tentativi di frode, una priorità crescente nel contesto di digitalizzazione delle transazioni finanziarie.

Dichiarazioni

“Grazie alla collaborazione con Piteco, abbiamo rivoluzionato la gestione della nostra tesoreria, passando a un sistema automatizzato e centralizzato in grado di rispondere alle sfide di un’azienda complessa come la nostra. Eliminando operazioni manuali e liberando risorse, abbiamo migliorato la sicurezza e l’efficienza, mentre con l’IBAN Check saremo in grado di prevenire frodi, garantendo un controllo ancora più stringente”, afferma Matteo Zoccarato, Treasury Manager di Novomatic Italia.

“Collaborare con una realtà come Novomatic Italia conferma quanto le soluzioni e il know-how di Piteco possano rispondere efficacemente a esigenze articolate e volumi operativi importanti. Il successo di questo progetto è il risultato di una sinergia tra tecnologia avanzata e una chiara visione strategica condivisa con il team tesoreria di Novomatic. Con le future implementazioni, continueremo a innovare per supportare i nostri partner nel trasformare la tesoreria in un asset strategico per il loro business”, sottolinea Paolo Virenti, Amministratore Delegato di Piteco.