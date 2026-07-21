Petronas Lubricants International si affida a Object First

Object First, azienda specializzata in soluzioni di backup on-premise a prova di ransomware, ha annunciato che Petronas Lubricants International (PLI), leader mondiale nella produzione di lubrificanti, ha implementato lo storage di backup immutabile di Object First come ultima linea di difesa contro i ransomware.

PLI necessitava di una soluzione per migliorare la protezione dei propri dati, l’efficienza dei backup e la resilienza. Inizialmente, dati di produzione e backup venivano archiviati sullo stesso server Windows, esponendo entrambi a possibili attacchi informatici, guasti di sistema e perdita di dati. Inoltre, la mancanza di funzioni di immutabilità rendeva i backup vulnerabili a modifiche o cancellazioni. È stato quindi aggiunto un Veeam Hardened Repository, ma persistevano le preoccupazioni relative a possibili azioni distruttive con privilegi di amministratore elevati.

Durante la fase di valutazione di nuove tecnologie, PLI ha identificato diversi requisiti fondamentali, tra cui la necessità di:

– Ridurre i costi associati alla protezione dei dati

– Aumentare la velocità di ripristino da backup

– Migliorare la resilienza dei backup su più sedi

Il cliente ha scelto di affidarsi al partner di fiducia Gruppo 3C per il progetto di rinnovo della propria infrastruttura di backup e, dopo un’attenta valutazione, Ootbi di Object First si è rivelato il dispositivo ideale per lo storage dei backup grazie alla sua Immutabilità Assoluta, che garantisce l’impossibilità di modificare firmware, sistema operativo, livello di storage o dati di backup, anche da parte di un amministratore. L’installazione e la configurazione sono state completate in modo semplice e rapido, consentendo la messa in esercizio del sistema senza interruzioni operative e con la massima efficienza. I benefici sono stati immediatamente evidenti:

Implementazione rapida ed efficienza delle risorse: PLI ha ottenuto un’implementazione rapida, che ha consentito di ridurre tempi e costi, minimizzare i periodi di inattività e dedicare maggiori risorse alle attività strategiche del business.

Immutabilità Assoluta: Ootbi ha rafforzato la sicurezza dei dati di PLI attraverso l’immutabilità assoluta, impedendo la modifica o la cancellazione non autorizzata dei dati.

Tranquillità garantita: grazie all’implementazione di Ootbi, PLI può contare su una protezione avanzata dei dati e su backup affidabili, riducendo significativamente i rischi informatici e consentendo all’azienda di concentrarsi sul perseguimento dei propri obiettivi di business.

Velocità ed efficienza prestazionale: grazie all’architettura di storage avanzata e ai meccanismi ottimizzati di gestione dei dati, Ootbi garantisce processi di recovery e ripristino rapidi ed efficienti, migliorando la resilienza dell’infrastruttura IT.

“Con Object First abbiamo un repository multisito affidabile dislocato su due sedi differenti e che garantisce l’immutabilità dei backup anche in caso di attacco”, ha commentato Pierluigi Sossi, Infrastructure Lead, Europe di Petronas Lubricants International.

“PLI rappresenta un esempio concreto di come le organizzazioni moderne possano rafforzare la propria resilienza informatica senza aggiungere complessità.”, ha dichiarato Simona Riela, Senior Channel & Territory Manager di Object First in Italia. “Grazie al nostro storage di backup con Immutabilità Assoluta aiutiamo le aziende come PLI a proteggere i dati attraverso una tecnologia semplice da gestire, consentendo loro di concentrarsi sull’innovazione piuttosto che sulla gestione delle problematiche di storage”.

Fondata nel 2008, PLI si posiziona tra le prime 10 aziende del settore e gestisce oltre 30 uffici commerciali e regionali in 28 paesi. L’esperienza dell’azienda si estende a prodotti lubrificanti di alta qualità per il settore automobilistico e industriale, e vanta partnership di alto profilo, come quella con il team di Formula Uno MERCEDES AMG PETRONAS